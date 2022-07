SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Widebody-Hellcat by S. Bader Karosserie und Lack

SPORTcars 25.07.2022 - Bereits im werksseitigen Originalzustand ist die Dodge Charger SRT Hellcat nicht nur eine extrem leistungsstarke Limousine, sondern zudem eine mit beeindruckenden Ausmaßen. Schon die mittlerweile als Neuwagen aus dem Programm genommene „schmale“ Version misst stattliche 5,10 Meter in der Länge und 1,90 Meter in der Breite. Mit der werksseitigen Widebody-Karosserie kratzt die Hellcat in der Breite dann sogar an der Zwei-Meter-Marke. Und falls auch das noch nicht reichen sollte, ist dies ebenfalls kein Problem, denn schließlich gibt es Tuning-Spezialisten, welche sich dieses „Problems“ annehmen. Wie brachial das Ergebnis dann aussehen kann, verdeutlich das hier vorgestellte Exemplar des kraftvollen US-Viertürers.

Das Fahrzeug aus dem Baujahr 2016 gehört Sebastian Bader, der im brandenburgischen Lebus an der Grenze zu Polen nicht nur seit vielen Jahren seine Werkstatt S. Bader Karosserie und Lack führt. Darüber hinaus hat er sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmend auf das Angebot von aufsehenerregenden Widebody-Aftermarket-Kits für US-Cars spezialisiert. Da wundert es nicht, dass auch sein eigener Dodge einen entsprechenden Umbau erhielt.

Die Wahl fiel in diesem Fall auf den markanten Breitbausatz aus dem Hause Lion's Kit. Essentieller Bestandteil sind selbstverständlich die weit ausladenden Radhausverbreiterungen. Sie addieren an der Vorderachse sechs und hinten sogar neun Zentimeter – pro Seite wohlgemerkt. So legt die Hellcat in der Breite auf sage und schreibe fast 2,10 Meter zu! Ergänzend umfasst der Kit einen Frontsplitter sowie Ansätze für die Schweller und die seitlichen Bereiche der Heckschürze, die den Dodge noch sportlicher und böser auftreten lassen. Abrundend sitzt auf dem Kofferraumdeckel eine größere Spoilerlippe im Ducktail-Style. Ebenfalls neu ist die ergänzend zu dem Kit verbaute Motorhaube von der nochmals stärkeren „Redeye“-Variante der Charger Hellcat, die gegenüber jener der „normalen“ Höllenkatze zwei zusätzliche Luftauslässe besitzt.

Selbstverständlich schrie der Charger angesichts seiner deutlich vergrößerten Radhäuser regelrecht nach einem neuen Felgensatz: Diesen erhielt er in Form von hochwertigen Schmidt FS-Line-Dreiteilern. Sie zeichnen sich durch kupferfarbene Sterne mit fünf Doppelspeichen sowie schwarze Betten aus. Die Dimensionen betragen schon vorne beeindruckende 295/35 ZR21, hinten sind es gar 355/25 ZR21! Um diese XXL-Räder perfekt an den Kotflügelkanten auszurichten, kamen hinten zudem 25-Millimeter-Distanzscheiben zum Einsatz. Und für die maßgenaue Ausrichtung in der Vertikalen sorgte die Tieferlegung der Karosserie mittels eines KW Variante 4-Gewindefahrwerks. Es ist mit gleich mehreren verstellbaren Komponenten aus dem Hause Eibach kombiniert, die jeweils vorne wie hinten verbaut sind: Koppelstangen, Querlenker und Stabilisatoren.

