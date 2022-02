Mit dieser Kombination kann das Triebwerk deutlich freier ausatmen, was sich in einem starken Leistungsplus auswirkt: Nach dem Umbau auf das komplette FRIEDRICH PERFORMANCE System produziert das Triebwerk 22,8 kW / 31 PS mehr als in der Serie. Mit 398 kW / 541 PS bei 8 500 U/min und einem auf 482 Nm erhöhten maximalen Drehmoment legt der getunte Sportwagen auch bei den Fahrleistungen zu: Der GT3 mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe katapultiert sich in nur 3,3 Sekunden von 0 – 100 km/h. Bis Tempo 200 vergehen nur 10,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf über 320 km/h.

Eine weitere High-End-Option für den 911 GT3 sind die FRIEDRICH PERFORMANCE Räder mit Zentralverschluss. Sie werden mit Hilfe modernster Schmiedetechnologie gefertigt und nutzen den vorhandenen Raum in den Radhäusern perfekt aus. Die Felgen im filigranen Achtspeichendesign werden vorne in der Dimension 9.5Jx20 mit Hochleistungspneus im Format 265/35 ZR 20 gefahren. 325/30 ZR 21 Reifen auf 12.5Jx21 Rädern sorgen an der Hinterachse für optimale Traktion und herausragende Haftung in den Kurven. Der Komplettradsatz mit Bereifung kostet 14.500 Euro.



Auch beim Fahrwerk erfüllt FRIEDRICH PERFORMANCE die Wünsche besonders sportlich engagierter Fahrer eines aktuellen GT3: Dazu wurde ein höhenverstellbares Edelstahl-Gewindefahrwerk entwickelt, das nicht nur in der Höhe individuell auf die Wünsche des Fahrzeugeigners abgestimmt werden kann. Auch die Dämpfung kann an Vorder- und Hinterachse in Zug- und Druckstufe individuell justiert werden. Selbstverständlich bleibt auch bei der Montage dieser Federbeine ein ab Werk montiertes Frontlift-System in vollem Umfang erhalten.



Auf Kundenwunsch veredelt FRIEDRICH PERFORMANCE auch das Cockpit des Sportwagens. Die Bandbreite reicht von hochwertigen Fußbodenschonern mit Kedern in Wagenfarbe bis zum komplett neu gestalteten, exklusiven Interieur in feinstem Leder und Alcantara.