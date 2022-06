SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

performmaster C63 V8 Final Edition

performmaster C63 V8 Final Edition

SPORTcars 24.06.2022 - Alles hat ein Ende. Dieser melancholisch angehauchte Ausspruch bewahrheitet sich immer wieder. So nun in Hinblick auf den famosen Vierliter-Biturbo-V8 von Mercedes-AMG. Eingeführt 2015 im damals neuen AMG GT startete der Achtzylinder eine beispiellose Karriere. Er kam in der Folge quer durch die Bank in den Topmodellen nahezu aller Mercedes-Baureihen sowie sogar bei Aston Martin zum Einsatz und wurde so zum erfolgreichsten, meistverkauften Motor, den AMG jemals baute.





Doch nun ist langsam, aber sicher das Ende des Aggregats eingeläutet: Im kommenden C 63 wird er durch einen elektrifizierten, aufgeladenen Vierzylinder ersetzt. Weitere Baureihen werden folgen. performmaster hat nun beschlossen, dem Aggregat einen gebührenden Abschied zu bescheren. Genauer gesagt dem AMG C 63 der Baureihe 205, der bekanntlich mit dem Vierliter-Biturbo-V8 ausgerüstet war: Vorhang auf für die performmaster C63 V8 Final Edition.



Selbstverständlich erhält der Motor dabei eine ausgefeilte und hochwertige Leistungssteigerung von performmaster: Sie pusht seine Leistung auf satte 612 PS und 840 Nm: ein beachtliches Plus von 102 PS und 700 Nm – gegenüber des C 63 S. Für die ab Werk schwächere Standard-Variante ist das Upgrade ebenfalls verfügbar, in diesem Fall sind die Zuwächse sogar noch größer. Doch bleiben wir beim C 63 S als Referenz: Den Sprint auf Tempo 100 absolviert der C63 V8 Final Edition nach nur 3,8 Sekunden, zwei Zehntel schneller als ab Werk. Die Hochgeschwindigkeit beträgt 310 km/h, deutlich mehr als die regulären 250 km/h des Serienmodells respektive 290 km/h mit AMG Driver's Package.

