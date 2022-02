Zugenommen hat hier vor allem ein Interesse der Trackday-Kunden, die beide GT R Versionen regelmäßig auf der Rennstrecke bewegen. Genau hier setzt OPUS an und nutze die „Winterpause“ am Nürburgring, um im sonnigen Portugal in Zusammenarbeit mit TIL Motorsport neue Packages zu testen und ab dem Frühjahr anbieten zu können. OPUS ist übrigens im selben Gewerbepark am Nürburgring ansässig, in dem sich neben Rennteams vor allem auch namhafte Fahrzeughersteller niedergelassen haben und nicht zufällig bezog OPUS das ehemalige Testcenter der Mercedes-AMG GmbH in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Kooperation mit TIL Motorsport Portugal ermöglicht nun weitere Tests und Weiterentwicklungen von Tuningteilen während der Winterpause rund um die Nürburg.