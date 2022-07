SPORTcars 05.07.2022 - Mit der neuen Leistungssteigerung HP850 präsentiert die KEYVANY GmbH ein weiteres Highlight in seinem Produktportfolio für den Ferrari F8 Tributo und Spider. 850PS/625kW und ein entfesseltes Drehmoment von 922 Nm bei 3.300 U/min athletisieren den italienischen Zweisitzer zum veritablen Supersportwagen . Hochwertig verarbeitete Carbon-Karosseriekomponenten, geschmiedete Leichtmetallfelgen und ein Interieurprogramm das keine Wünsche offen lässt komplettieren die exklusiven Ferrari-Individualisierungsmöglichkeiten aus der hessischen Spezialmanufaktur.

Noch antrittstärker, noch agiler und nochmals schneller präsentiert sich der Ferrari F8 mit der neuesten Leistungssteigerung HP850. Herzstück dieses Powerupgrade bildet die klappengesteuerte Hochleistungsabgasanlage mit seiner den Luftfluss optimierenden Peripherie. Downpipes, 200-Zeller-Katalysatoren und eine Neuprogrammierung der Serien-ECU entfesseln die üppigen Kraftreserven des 3,9 Liter Achtzylinder und ermöglichen einen Leistungszuwachs auf 850PS /625kW bei 7.800 U/min. Das Drehmoment steigt auf ungezügelte 922 Nm bei 3.300 U/min. Und auch der Spurt von null auf hundert in 2,8 Sekunden (Serie: 2,9S) sowie die maximale Endgeschwindigkeit profitiert mit 351 km/h (Serie: 340 km/h) von der Maßnahme. Damit spielt der KEYVANY 850HP in der Powerliga der Zehn- und Zwölfzylinder Supersportwagen.

Fertigung auf höchstem technischem Niveau in Verbindung mit feinsten Werkstoffen, das ist der Qualitätsanspruch von KEYVANY-Geschäftsführer Babak Shahvari. Aus diesem Grund ist das ultraleichte und hochfeste Kohlefasergewerbe Carbon auch die erste und einzige Wahl bei der Produktion seiner ultraleichten und hochfesten Karosseriekomponenten. Vom Fronthaubeneinsatz über Seitenschweller, Spiegelgehäuse, Heckdiffusor, Heckspoiler sowie sämtlichen Add-On Parts für Front und Bug des Ferrari, produziert das Viernheimer Unternehmen alle Teile ausschließlich aus dem HighTech-Material mit der markanten Gewebestruktur. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: KEYVANY styled den F8 zum rassigen Zweisitzer mit erhöhtem Anpressdruck an Vorder- und Hinterachse sowie optimierter Be- und Entlüftung der Antriebseinheit.