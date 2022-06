SPORTcars 26.06.2022 - Seit mehr als 10 Jahren ist der Meisterbetrieb G&B Design in Recklinghausen weit über die Stadtgrenzen hinaus dafür bekannt, seinen Kunden bestmögliche Lösungen für ihre Fahrzeuge zu konzipieren und diese mit einem gehörigen Quantum an Sportlichkeit und Eleganz auszustatten. Ganz gleich wie enorm die Herausforderung bei jedem Projekt ist: zusammen mit seinem Team bestehend aus zuverlässigen und zertifizierten Mitarbeitern - alle mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche - kreiert Firmeninhaber Bora Yilmaz stets die optimale Symbiose aus Lifestyle, Technik und Design. Das Unternehmen ist TÜV-zertifiziert und arbeitet mit modernster Ausstattung um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.