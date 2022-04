SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Der ultimative Rolls-Royce Cullinan

SPORTcars 11.04.2022 - Der durch KEYVANY individualisierte Cullinan dokumentiert meisterliche Verarbeitung verpackt in eine athletisch aufgewertete Optik. Dies gelingt maßgeblich durch den Austausch von Serienkomponenten gegen hochwertige Eigenentwicklungen aus Sichtcarbon: Frontschürze mit integrierten LEDs, Frontlippe, Fronthaube, Radlaufverbreiterungen, Seitenschweller, Türbeplankungen, Heckschürze mit Diffusor, Dachheckflügel und Hecklippe sowie diverse Applikationen für Spiegel und Seitenwände fertigt KEYVANY aus dem ultraleichten und hochfesten Kohlefaserwerkstoff. Geschäftsführer Babak Shahvari merkt an: „Unsere Kunden profitieren dabei von unserem jahrelangen Erfahrungsschatz in eigener Produktionsstätte. Das perfekte und passgenaue Verarbeiten der Kohlefasermatten gehört zu den Kernkompetenzen unseres Unternehmens.“

Doch nicht nur bei der Fertigung von Aerodynamikkomponenten kann das erfahrene Team überzeugen. Die Aktivierung der üppig vorhandenen Leistungsreserven des 6,7 Liter Biturbo Rolls-Royce Motors sorgt für unermesslichen Fahrspaß: Resultierend aus einer Neuprogrammierung der ECU, sowie einer neuen klappengesteuerten Doppelrohr-Sportabgasanlage mit 200-Zeller Katalysatoren wächst die Motorleistung auf beeindruckende 545 kW / 740 PS. Das Drehmoment erhöht sich zudem auf ungezügelte 1.120 Nm.

Die komplett aus Edelstahl gefertigte Abgasanlage ist optisch wie akustisch ein Leckerbissen. Die beiden links und rechts vom Diffusor angeordneten Carbon-Endrohre verströmen je nach gewählter Einstellung „dezente Kammermusik“ oder „klanggewaltigen Heavy Metal“.

Speziell angepasst an die individuellen Anforderungen des leistungsgesteigerten Cullinan offeriert KEYVANY seine beiden Schmiederäder K5 und K7 im ultimativen 24-Zoll-Format. Aus der Verteilung auf jeweils 20 schlanke Speichen resultiert nicht nur eine sportlich markante Optik, sie zeichnet auch verantwortlich für eine gleichmäßige Lastenverteilung und garantiert dadurch hohe Traglasten. Die wahlweise in schwarz oder in Wagenfarbe angebotenen Leichtmetallfelgen benötigen Reifen in der Dimension 295/30-R24“ an Vorder-/ und Hinterachse.

