SPORTcars 12.09.2022 - Eine Länge von über fünf Metern und einer Breite von mehr als 1,90 Metern – aber nur zwei Türen: Der Dodge Challenger ist zweifellos eines der imposantesten Sportcoupés auf Deutschland Straßen. Im Vergleich zum hier abgebildeten Breitbau-Exemplar allerdings wirken „normale“ Challenger-Coupés – selbst wenn sie den werksseitigen Widebody tragen – wie Hänflinge. In diesen ehrfurchtgebietenden Breitbau-Bodybuilder verwandelt und mit einer spektakulären Rad/Reifen-Kombination ausgerüstet wurde der Challenger SXT in den Werkstätten von Autoservice Kurtz, beheimatet im baden-württembergischen Täferrot-Tierhaupten nördlich von Schwäbisch Gmünd.

Maßgeblich verantwortlich für den mächtigen Auftritt ist ganz offensichtlich der Shirokai-Karosserie-Kit, welchen das Team von Autoservice Kurtz über den auf den Vertrieb solcherlei Breitbauten spezialisierten WidebodyKit-Shop by Sebastian Bader bezog und anschließend in den eigenen Werkstätten installierte.



Der markante Bolt-on-Kit umfasst wuchtige Kotflügelaufsätze an Vorder- und Hinterachse, welche für insgesamt 26 (!) Zentimeter Verbreiterung sorgen und von passenden Seitenschwellern verbunden werden, eine überdimensionierte Frontspoilerlippe sowie einen Heckspoiler im Ducktail-Style. Ergänzend kommt ein unverkennbar den Motorsport zitierender Heckdiffusor aus dem Hause Prior-Design zum Einsatz. Unterstrichen wird der bitterböse Auftritt des Shirokai-Dodges durch eine von Maxclusiv realisierte Vollfolierung, welche seidenmatt schimmerndes PWF Obsidian Schwarz mit glanzschwarzen Schriftzügen und Designelementen kombiniert.