Denn was in der Wüste als „Tarnanzug“ funktionieren könnte, ist in unseren Breiten ein ziemlicher Eyecatcher. Realisiert wurde die Designfolierung im Auftrag von BSTC-Performance von den Wrapping-Spezialisten von fostla.de. Selbige gestalteten mit einer neuartigen 3D-Folie die Außenspiegel sowie Teile des Daches in einem – selbst für Kenner – täuschend echten Carbon-Look. Dazu rüstete BSTC-Performance das aus dem Baujahr 2016 stammende AMG-Coupé mit einem glanzschwarzen Panamericana-Kühlergrill der Facelift-Version (ab 2017) aus und installierte ergänzend eine Prior Design-Motorhaube mit integriertem Luftauslass. Auch achtern wurde die Modellpflege „nachgeholt“: Sowohl der Diffusor inklusive eckiger Endrohrblenden, als auch die OLED-Rückleuchten entsprechen den späteren Baujahren. Eine Brabus-Carbon-Spoilerlippe auf dem Heckdeckel rundet die Karosseriemodifikationen ab.

Aus dem Brabus-Sortiment stammen auch die High-End-Schmiedefelgen: Die Monoblock R „Platinum Edition“-Räder in 9,0x21 und 10,5x21 Zoll tragen das Finish Anthrazit „Titan“ matt vollpoliert sowie Continental Sport Contact 6-Bereifung der Dimensionen 255/35R21 und 295/30R21. Die Tieferlegung des auffälligen Luxus-Coupés realisierte BSTC-Performance via eines entsprechenden Elektronik-Moduls für das werksseitige Airmatic-Fahrwerk.



Apropos Elektronik: Last but not least spendierte BSTC-Performance dem doppelt aufgeladenen 5,5-Liter-V8 zudem eine Stage 1-Softwareoptimierung nach welcher satte 720 PS im Datenblatt stehen. Dank des 4MATIC-Allradantriebs findet die Power zudem verlustarm auf die Straße.



