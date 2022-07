SPORTcars 13.07.2022 - Kein Zweifel: Toyota hält Japans Flagge im internationalen Motorsport hoch! Doch die Jungs der Racing/Performance-Division Toyota Gazoo Racing sind nicht nur in den weltweiten Top-Ligen des Rundstrecken-Motorsports erfolgreich unterwegs, beispielsweise mit dem GR010 Hybrid in der Hypercar-Klasse der FIA World Endurance Championship und dem Yaris WRC in der World Rallye Championship, sondern sie transferieren das im Motorsport gewonnene Know-how auch unmittelbar in den Straßenverkehr. Jüngstes und aktuell beeindruckendes Beispiel für diesen Technologie-Transfer ist zweifellos der GR Yaris, an dessen Entwicklungsarbeit das Toyota Gazoo Racing World Rallye Team maßgeblich beteiligt war. Das Ergebnis: das definitiv heißeste Eisen der aktuellen Hot Hatch-Riege! Und genau diesem Mini-Heißsporn helfen nun die Tuning-Techniker von Senner Tuning aus Ingelheim nochmals auf die Sprünge!

So pusht das über 30 Jahre Tuning-Erfahrung verfügende Team aus dem Rhein-Main / Rhein-Nahe-Gebiet die Leistung des Dreizylinder-Turbomotors mittels seines Senner-High Performance-Kits von werksseitigen 261 PS und 360 Nm auf nun satte 351 PS und 435 Nm! Die Leistungssteigerung beinhaltet neben der Bearbeitung des Motorkennfeldes im Original-Steuergerät, unter anderem einen Wagner Competition-Ladeluftkühler samt Charge Pipe und Boost Pipe sowie eine HJS-Sport-Downpipe samt 300-Zellen-ECE-Sport-Katalysator, an welche sich eine Milltek Sport-Abgasanlage mit Carbon-Endrohren anschließt.

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigen sich Benno Senner und seine Crew besonders intensiv mit dem Tuning japanischer Fahrzeuge, veredelten JDM-Cars wie Honda NSX und S2000, Mazda RX-8 sowie insbesondere die Nissan-Brüder 350Z / 370Z sowie den „Godzilla“ GT-R R35, woraus sie eine umfangreiche Japan-Tuning-Expertise schöpfen. So stammen auch die von ihnen für den GR Yaris gewählten Leichtmetallfelgen aus dem Sortiment einer japanischen Felgenmanufaktur: Aus dem Land der aufgehenden Sonne wurden die WORK Wheels vom Typ Kiwami importiert, welche dank ihrer Fertigung in WORK Flowforming Technology besonders leicht ausfallen. In Kombination mit ultra-griffigen Michelin Pilot Sport Cup 2-Semislicks in 245/35R18 bringen die 9,5x18 Zoll messenden WORK-Felgen als Komplettrad nur rund 19 kg auf die Waage, was die ungefederten bzw. rotierenden Massen reduziert – und das trotz 1,5 Zoll breiteren Aufbaus und zwei Größen breiterer Reifen gegenüber dem Serienrad. Auch optisch zitieren die japanischen Doppelspeichen-Felgen mit ihrem mattschwarzen Finish und rund 70 Millimetern Konkavität unübersehbar den Motorsport.