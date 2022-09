SPORTcars 27.08.2022 - Der Fokus bei der Betrachtung und Einschätzung der neuen BMW M-Mittelklässler verlagert sich mittlerweile mehr und mehr von der heißen Diskussion um ihr Frontdesign hin zur Wertschätzung ihrer wirklich erstklassigen Fahrdynamik. Natürlich fanden dabei zwischenzeitlich schon diverse G80 M3 Limousinen und G82 M4 Coupés ihren Weg in die Tuning-Werkstätten dieser Welt. Auch das auf 30 Jahre Erfahrung zurückblickende Team der Kfz-Meisterwerkstatt Senner Tuning aus Ingelheim am Rhein nahe Mainz respektive Frankfurt, ließ sich da nicht lange bitten.

Das Unternehmen pflegt nämlich nicht zuletzt eine lange Tradition als BMW-Werkstatt und -Tuner und veredelte bereits vor 25 Jahren erste E36 Touring und später die Nachfolger E46 und E91. So spendierte es dem hier vorgestellten M3 Competition eine optische wie technische Verfeinerung. Auffälligste Neuerung des in Black Sapphire Metallic lackierten Fahrzeugs, das schon ab Werk allerlei Schmankerl wie Carbon-Interieurleisten, Laserlicht die M Compound-Bremsanlage, ein Carbondach und das M Sportdifferential besaß, sind zweifellos die Felgen. Als Premium-Partner von Wheelforce wählte Senner Tuning hier Räder aus diesem Hause: Unter den weit ausgestellten Kotflügeln sitzen die dank der Produktion im Flowforged-Verfahren sehr leichtgewichtigen HE.1-FF. Sie sind vorne in 10x21 Zoll messender Curved Deep Concave-Variante und hinten in 11x21 Zoll großer Straight Extreme Concave-Ausführung installiert. Eine Besonderheit ist zudem die Verdrehsicherung in der Felgenschulter, die verhindert, dass sich der Reifen auf dem Rad verdreht. Apropos Reifen: Die Gummis messen 275/25R21 und 295/25R21.