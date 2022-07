SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Individuelles Senner-Upgrade für den Ferrari F8

SPORTcars 28.07.2022 - Das Team von Senner Tuning aus dem bei Mainz / Wiesbaden respektive in der Nähe von Frankfurt gelegenen Ingelheim am Rhein blickt auf mehr als 30 Jahre Tuning-Erfahrung zurück. Dabei ist die Meisterwerkstatt nicht nur KW-Performancepartner für die Region Rhein-Main / Rhein-Nahe, sondern auch offizieller Novitec-Partner, sodass auch exklusive Sportler aus Italien bei Benno Senner und seiner Crew in besten Händen sind.

Dementsprechend erhielt der auf diesen Seiten gezeigte Ferrari F8 Spider Upgrades aus dem Novitec-Portfolio. So beispielsweise einen neuen Fahrwerksfedersatz samt hydraulischer Höhenverstellung um bis zu 40 Millimeter an der Vorderachse, der in Verbindung mit den Seriendämpfern verbaut ist. Zudem kam die Novitec N-Tronic-Leistungssteigerung an Bord, welche die Power des rasanten Mittelmotor-Italieners von seinen serienmäßigen 720 PS und 770 Nm auf nunmehr nochmals beeindruckendere 787 PS und 882 Nm maximales Drehmoment erhöhte. Damit sprintet der Ferrari nun innerhalb von nur 2,7 Sekunden auf Tempo 100! Die Abgasanlage verblieb prinzipiell im Serienzustand, wurde jedoch um das Novitec Switchtronic-Modul zur Klappensteuerung ergänzt.

In optischer Hinsicht bekam der in Grigio Silverstone Metallic lackierte F8 mit auffällig leuchtend roter Lederausstattung ein Update in Form hochwertiger Schmidt TwentyOne-Leichtmetallfelgen im Finish Gloss Black. Dabei wählten die Tuning-Profis aus Rheinland-Pfalz / Rheinhessen die Dimensionen 9,5x20 Zoll für die Vorder- und 11x21 Zoll für die Hinterachse. Die zugehörigen Pirelli P Zero-Reifen messen 245/35 ZR20 und 305/25 ZR21.



All diese Modifikationen können auch bei der geschlossenen Variante, dem F8 Tributo verwendet werden.

