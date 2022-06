SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Tuner » MANSORY Sie sind hier: Startseite

Mercedes-Maybach GLS by MANSORY

Mercedes-Maybach GLS by MANSORY Foto: MANSORY

SPORTcars 23.06.2022 - Seit vielen Jahren stellen die Fahrzeuge der süddeutschen Premiummarke Mercedes und deren geländegängigen Produkte einen festen Bestandteil des Produktportfolios der Firma MANSORY dar. So wurden im Besonderen die Umbauten und Veredelungen der Mercedes G-Klasse in diversen Varianten zu Ikonen weltweit und erfreuen sich bis zum heutigen Tag einer ungebrochenen, ja sich sogar stetig steigernden Beliebtheit bei Kunden in aller Welt. Mit der Markteinführung des Mercedes-Maybach GLS stellen die Stuttgarter Geländewagenspezialisten nunmehr einen weiteren Luxus-SUV als Basis für weitere Veredelungen zur Verfügung, der das Potenzial hat, diesen Erfolg auf einer zweiten Schiene fortzuführen und die langjährige Erfolgsgeschichte von MANSORY mit der Veredelungen von Mercedes-Produkten auszubauen.

Foto: MANSORY

Mercedes-Maybach GLS by MANSORY Foto: MANSORY

Wie auch schon bei den Versionen der Mercedes G-Klasse veredelt MANSORY ab sofort deshalb auch den Mercedes-Maybach GLS. Dessen Veredelung erfolgt bis hin zu einem Komplett-Umbau, der - je nach Kundenwunsch - alle klassischen Kern-Kompetenzen des Hauses MANSORY umfasst:



Design | Leistungssteigerung | Räder | Interieur



Im Bereich des Designs werden nahezu sämtliche Karosserie-Bauteile entweder komplett in Carbon gefertigt oder mit Carbon-Applikationen aufgewertet. Dabei kann der Kunde auf alle Carbon-Varianten zugreifen, die MANSORY in seinem umfangreichen Carbon-Portfolio, das vier verschiedene Kollektionen mit insgesamt 10 verschiedenen Designs umfasst, anbietet.

Mercedes-Maybach GLS by MANSORY Foto: MANSORY

Und alle diese Carbon-Varianten werden - die Kenner der Marke MANSORY wissen um diesen Umstand seit Jahren und schätzen diesen sehr – in den hauseigenen Autoklaven gefertigt und in bestechender Fertigungsgüte umgesetzt, wie sie nur die Ingenieure und Designer von MANSORY dank ihrer langjährigen Erfahrung auf diesem hohen Niveau beherrschen.



So wird der Bug des „Mercedes-Maybach GLS by MANSORY“ im Bereich der Schürze mit einer integrierten Frontlippe, LED-Tagfahrlichtern, seitlichen Flaps und Luftauslässen aus Carbon aufgewertet. Der komplette Frontgrill inklusive seiner senkrechten Stäbe wird entweder serienmäßig belassen, auf Wunsch dezent abgedunkelt oder komplett in Carbon gefertigt. Ebenfalls auf Wunsch kann ein Rammschutzbügel in Chrom verbaut werden.

Mercedes-Maybach GLS by MANSORY Foto: MANSORY

An den Flanken sorgen dezente MANSORY-Verbreiterungen für ein eindrucksvolles Styling und für einen neuen, ganzheitlichen Designansatz. Zudem lassen diese Veränderungen den „Mercedes-Maybach GLS by MANSORY“ zugleich deutlich kräftiger, tiefer und gestreckter wirken. Spiegelkappen aus Carbon ergänzen die Ansicht von der Seite und zeigen einmal mehr die hohe Kompetenz des Hauses MANSORY bei der Verarbeitung dieses Materials.



Die ebenfalls komplett in Carbon ausgeführte Heckschürze mit Diffusor setzt die beiden Doppelendrohre der Sportabgasanlage und das mittig angebrachte dritte Bremslicht gekonnt in Szene. Auf Wunsch kann am Heck – und analog zur Front – ebenfalls ein Rammschutzbügel aus Chrom verbaut werden.

Mit einer kraftvollen Leistungssteigerung greift der Automobilcouturier zudem in das Herzstück des Fahrzeuges ein. Zum Umfang dieses Motoren-Upgrades gehören eine geänderte ECU-Einheit für die Motorsteuerung, neue Turbolader und eine komplett neue Sportauspuffanlage mit Hochleistungs-Katalysatoren. So werden dank der imposanten Leistungsdaten von nunmehr 820 PS (603 kW) und 980 Nm die Beschleunigung und die Elastizität des „Mercedes-Maybach GLS by MANSORY“ mehr als nachhaltig und für ein Fahrzeug dieser Größe überaus eindrucksvoll verbessert.