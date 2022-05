SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

MANSORY F9XX

SPORTcars 19.05.2022 - Mit der Lancierung des „MANSORY F8XX“ auf Basis des Ferrari F8 Tributo im Jahr 2021 lässt MANSORY per sofort den „MANSORY F9XX“ auf Basis des Ferrari SF90 folgen. Zusammen mit den zuletzt lancierten Komplett-Umbauten und Softkit-Programmen für den „Roma“, den „812 GTS“ und den „Portofino“ schließt MANSORY mit der Präsentation eines weiteren Super-Sportwagens der italienischen Edelschmiede aus Maranello damit zugleich seine letzte Lücke im Ferrari-Produkt-Portfolio.

Analog zum Softkit-Programm für den F8 Tributo und den Komplettumbau zum „MANSORY F8XX“ ist der Komplettumbau des SF90 zum „MANSORY F9XX“ sowohl für das SF90 Coupé als auch den SF90 Spider erhältlich.



Und so, wie der SF90 bei Ferrari die Speerspitze in der Modellpalette seiner Serienfahrzeuge darstellt, ist dies mit dem „MANSORY F9XX“ auch für das Haus Mansory der Fall. Und diesen Anspruch erfüllt der Fahrzeug-Komplett-Umbau zum „MANSORY F9XX“ wie kein Zweiter und demonstriert dies nicht nur durch seine gesteigerte Performance, sondern auch durch seine optischen Reize - glasklar und frei von jeglichen Zweifeln und Kompromissen.

Um dies zu erreichen, kommen auch bei diesem Komplett-Umbau nur allerfeinste Zutaten automobiler Veredelungskunst zur Anwendung: Eine Karosserie mit Leichtbau-Komponenten aus Forged-Carbon, eine signifikante Leistungssteigerung, tiefgreifende Fahrwerksmodifikationen, elegant geschmiedete und in schwarz gehaltene Sportfelgen sowie diverse Interieur-Modifikationen aus feinstem Leder und Carbon.

Das Fahrzeug selbst besticht von außen mit markanten, vergrößerten Lufteinlässen in der Frontschürze, die jederzeit den Frischluftzustrom zu den Hochleistungskühlern gewährleisten. Zusammen mit der speziell entwickelten Frontlippe ergibt sich zudem ein deutlich verbesserter Abtrieb an der Vorderachse. Seitlich zeigen markante Schweller die unverwechselbare Handschrift des Hauses MANSORY. Und auch hier gehen optischer Genuss und technische Funktionalität einher, denn die neuen Carbon-Karosserie-Komponenten sehen nicht nur bestechend gut aus, sie wirken auch als Luftführung und leiten sowohl dem Aggregat unter der neuen Voll-Carbon-Motorhaube (beim Coupé mit Ansatzhutze, beim Spider ohne) als auch dem hinteren Bremssystem große Mengen an Frischluft zu. Für eine perfekte Führung des Luftstroms unterhalb des Fahrzeugs sind der neu entwickelte Doppel-Diffusor und für den Abtrieb auf der Hinterachse, der große Heckspoiler in Zusammenarbeit mit der ebenfalls zusätzlichen Abtrieb erzeugenden Heckschürze verantwortlich. Eine imposante 4-Rohr-Auspuff-Anlage runden die Heckansicht harmonisch und kraftvoll ab.

Ergänzend zu den tiefgreifenden optischen Veränderungen des „MANSORY F9XX“ erfährt auch die Technik des „MANSORY F9XX“ feine, aber sehr wirkungsvolle Überarbeitungen. Diese haben zum Ergebnis, dass der 4,0l große V8-Biturbo-Mittelmotor statt der serienmäßig schon beachtlichen 780 PS und 800 Nm nunmehr 980 PS und 980 Nm auf die Kurbelwelle stemmt. In Verbindung und der Unterstützung seiner drei Elektromotoren (zwei an der Vorderachse und einen für die Hinterachse) überspringt der „MANSORY F9XX“ somit die magische Leistungs-grenze von 1.000 PS und erreicht eine sagenhafte Systemleistung von 1.100 PS. Sämtliche leistungssteigernde Maßnahmen wurden dabei von den Ingenieuren der hauseigenen Motorenabteilung ausschließlich am Verbrennungsmotor durchgeführt; der komplette Elektroantrieb blieb unverändert. So ist gewährleistet, dass die Fahrbarkeit, das exzellente Ansprechverhalten des Serienmotors und das harmonische Zusammenspiel des komplexen Hybridantriebes bestmöglich umgesetzt werden konnte. Diese Leistungsdaten der absoluten Spitzenklasse gipfeln selbstredend auch in Fahrleistungen, die ebenfalls an der Spitze im Super-Sportwagenbereich angesiedelt sind. So erreicht der „MANSORY F9XX“ eine Höchstgeschwindigkeit von 355 km/h und der Sprint von Null auf 100 km/h wird in 2,4s absolviert.

