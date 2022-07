SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Ferrari SP2 by <MANSORY Bespoke>

SPORTcars 12.07.2022 - Ab sofort bietet die Firma MANSORY auf individuelle Nachfrage auch für alle High-End-Fahrzeuge, die aus Klein- und Sonderserienproduktion hervorgegangen sind, für seine anspruchsvolle Klientel komplette Individualisierungen dieser Fahrzeuge an. Diese „MANSORY Bespoke“ genannte Individualisierungs-Strategie ist dabei vom bestehenden, umfangreichen Produktportfolio der ohnehin schon bei MANSORY im Programm befindlichen Premium- und Luxuswagenanbieter völlig unabhängig und kann im Falle eines entsprechenden Kundenwunsches sogar bis zum klassischen „One-of-One“ reichen und damit die höchstmögliche Form der Individualisierung - dem Unikat - umgesetzt werden.

Dabei bilden die vier folgenden Individualisierungs-Bereiche die Schwerpunkte der Individualisierung:



Ob dabei nur einzelne Bereiche, individuelle Kombinationen oder komplett alle vom Kunden gewählt werden, spielt dabei keine Rolle. Der Kunde hat die freie Wahl und kann auch dann sein Auto durch die Firma MANSORY individualisieren lassen, wenn es vorher noch nicht Bestandteil des Produktportfolios war. Und das völlig unabhängig von jeglicher Art der Einschränkung durch Marke, produzierter Anzahl der Modelle und Umfang der Individualisierung.



Auf Basis dieser neu gedachten und frei von Limitierungen jeglicher Art bestehenden Möglichkeiten entstand auch in den letzten Wochen die erste Kreation im Rahmen dieser neuen Individualisierungsstrategie – als Basis diente dabei der streng limitierte und bei Kunden in aller Welt extrem begehrte Ferrari SP2 des traditionsreichen italienischen Sportwagen-Herstellers aus Maranello. Ein Fahrzeug, das schon ab Werk den höchsten Ansprüchen nach Exklusivität genügt und das auf Kundenwunsch diverse weitere Individualisierung von „MANSORY Bespoke“ erhalten hat.

So besticht das Fahrzeug von außen mit einer neu gestalteten Frontlippe, stärker ausgeformten und damit markanteren Schwellern und einem neuen Heckdiffusor. Alle diese Karosserie-Bauteile sind in Sicht-Carbon ausgeführt. Ein quer über die Motorhaube verlaufender Doppel-Streifen und die Aerodynamik-Hutze auf der Fahrerseite wurden auf Wunsch des Kunden in Schwarz ausgeführt und geben dem Wagen durch die starke Abgrenzung zur Hauptfarbe „Rosso Corsa“ und der entstehenden Asymmetrie ein eigenständiges Erscheinungsbild. Die Farbe „Rosso Corsa“ kommt auch an den Kanten der Carbonteile zum Einsatz und akzentuiert diese subtil, aber wirkungsvoll.

Der serienmäßige 6,5 Liter V12-Motor erhielt durch eine Optimierung der Serienelektronik, einer Modifizierung im Bereich des Ansaugsystems und einer neuen Abgasanlage ein Leistungs-Upgrade und leistet jetzt 830 PS und 740 Nm. Besonderes Detail der Auspuffanlage: Die Innenseiten der Endrohre wurden in rot lackiert und ergänzen das schwarz-rote Farbkonzept auch im Bereich der klanggewaltigen Auspuffanlage.



Neu abgestimmte Fahrwerks-Komponenten und neue Felgen des Typs „YT.5 Air“ runden den Umbau des Ferrari SP2 „MANSORY Bespoke“ im Außenbereich stilvoll ab. Diese einteiligen, neu designten und ultraleichten Schmiedefelgen in der Dimension 9,5 x 21 und 12 x 22 werden in Kombination mit Hochleistungsreifen in der Größe 275/30 ZR21 (VA) und 335/25 ZR22 (HA) verbaut und bieten zugleich maximale Performance in Sachen Querdynamik.

