SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Tuner » MANSORY Sie sind hier: Startseite

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

SPORTcars 16.02.2022 - “Luxus and Performance in seiner schönsten Form” – unter diesem Leitmotiv wurde im letzten Jahr der MANSORY Bentayga nach seinem jüngsten Facelift seitens Bentleys auch von MANSORY neu lanciert. Waren bis dato die Umbauten jedoch auf die V8-Varianten des Bentayga abgestimmt, so widmet sich das neueste Werk der bayerischen Tuning-Schmiede ausschließlich der W12-Version des Bentayga – dem Bentayga Speed W12 by MANSORY.

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

Wie auch bei den V8-Versionen veredelt MANSORY den W12 mit einem Komplett-Umbau, der nahezu sämtliche Karosserie-Bauteile beinhaltet. Und wie immer werden alle diese Veränderungen mit dem Material Carbon - die Kenner der Marke MANSORY wissen um diesen Umstand seit Jahren und schätzen diesen sehr – verwirklicht. Sämtliche Carbon-Komponenten werden dabei in den hauseigenen Autoklaven gefertigt und in bestechender Fertigungsgüte umgesetzt, wie sie nur die Ingenieure und Designer von MANSORY dank ihrer langjährigen Erfahrung auf diesem hohen Niveau beherrschen.



So wird der Bug des Bentayga im Bereich der Schürze mit einer integrierten Frontlippe, LED-Tagfahrlichtern, seitlichen Flaps und Lufteinlässen aus Sicht-Carbon aufgewertet. Ebenso wird der komplette Frontgrill inklusive seiner senkrechten Stäbe in Sicht-Carbon gefertigt.

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

Eine ultraleichte Carbon-Motorhaube mit vier zusätzlichen Luftauslässen vervollständigt die umfangreichen Änderungen an der Frontpartie. Diese wurde eigens für den W12 entwickelt, um eine bestmögliche Abfuhr der Motorwärme zur Optimierung des Wärmehaushaltes des großvolumigen Motors zu gewährleisten.



An den Flanken sorgen markante MANSORY-Verbreiterungen für ein eindrucks-volles Breitbau-Styling und für einen neuen, ganzheitlichen Designansatz. Zudem lassen diese Veränderungen den Bentayga zugleich deutlich kräftiger, tiefer und gestreckter wirken.

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

Zur Reduzierung der Auftriebskräfte an der Hinterachse entwickelten die MANSORY-Techniker einen formschönen Spoiler zur Montage auf der Heckklappe sowie einen eigens für den Speed entwickelten, im Vergleich zum V8 deutlich vergrößerten, Dachspoiler. Ebenfalls exklusiv für den Speed wurde das Carbon-Programm um eine Verkleidung für die C-Säule erweitert.



Die Heckschürze mit Diffusor und die beiden Doppelendrohre der Sportabgasanlage setzen das Heck ergänzend gekonnt in Szene. Zahlreiche Komponenten wie Zierleisten, Spiegelgehäuse, die Dachreling und Lufteinlass-Verblendungen aus Sicht-Carbon vervollständigen das Wide-Body-Karosserie-Programm für den „Bentayga Speed W12 by MANSORY“.

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

Und da kein MANSORY-Komplett-Umbau ohne eine nachhaltige Leistungs-steigerung komplett wäre, erfuhr auch der serienmäßig überaus potente W12-Motor des distinguierten Bentleys eine entsprechende Leistungs-Behandlung durch die MANSORY-Ingenieure.



Eine geänderte ECU-Einheit für die Motorsteuerung, neue Turbolader und eine komplett neue Sportauspuffanlage mit Hochleistungs-Katalysatoren verbessern dank ihrer auf nunmehr 900 PS (662 kW) und 1.250 Nm erstarkten Antriebseinheit die Beschleunigung und die Elastizität des Briten mehr als nachhaltig und für ein Fahrzeug dieser Größe überaus eindrucksvoll. Dabei muss explizit hervorgehoben werden, dass nicht nur die Steigerung der Motorleistung des Triebwerkes im Vordergrund stand, sondern dass ein deutlich erhöhtes, kraftvolles und bei allen Drehzahlen verfügbares Drehmoment im Fokus der Entwickler stand.

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY

So erhöht sich die Höchstgeschwindigkeit des Bentleys auf 323 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h verkürzt sich auf 3,5s. Eine Motorabdeckung in Sicht-Carbon ergänzt die technischen Änderungen im Motorraum auch optisch.



Um diese zusätzliche Kraft souverän und zugleich komfortabel auf die Straße zu bringen, werden am Bentley schwarzglänzende Gussfelgen des Typs „Y.5“ in der Größe 10,5 x 23 Zoll rundum montiert. Auf Kundenwunsch können alternativ verschiedene Design-Schmiederäder in der Größe 10 x 24 Zoll aufgezogen werden.

Bentley Bentayga Speed W12 by MANSORY Foto: MANSORY