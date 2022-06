SPORTcars 13.06.2022 - Mit dem MHX5 700 haben die Spezialisten von MANHART Performance ein imposantes Hochleistungs-SUV auf Basis des brachialen Topmodells X5 M Competition im Programm. Dieses kommt bekanntlich bereits im Serienzustand mit einem kraftstrotzenden 4,4-Liter-Biturbo-V8, der maximal 625 PS und 750 Nm Drehmoment entwickelt. Damit erreicht das große SUV Fahrleistungen, die vor noch nicht allzu langer Zeit selbst reinrassigen Sportwagen gut zu Gesicht standen. Dennoch keimt in manchen Besitzern das Verlangen nach mehr Power auf sowie zugleich auch der Wunsch nach einer individuelleren Optik – was zur Entwicklung von beeindruckenden X5 M-Interpretationen wie dem MHX 700 aus dem Hause MANHART Performance führt.

Mit dem hiermit vorgestellten, in tief dunklem Blau lackierten Fahrzeug, hat MANHART nun ein brandneues Exemplar des MHX5 700 für einen weiteren glücklichen Kunden auf die Räder gestellt. Wie schon der Name andeutet, erstarkte der Achtzylinder im Bug merklich, sodass er nun 730 PS und 900 Nm bereitstellt. Diesen Zuwachs erreicht MANHART mit Hilfe von wahlweise dem bewährten hauseigenen MHtronik-Zusatzsteuergerät oder einem ECU-Remapping. Darüber hinaus besitzt der MHX5 700 eine MANHART-Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion, die in vier Endrohren mit 100 Millimetern Durchmesser mündet. Ebenfalls verfügbar sind MANHART-Race-Downpipes ohne Katalysatoren, MANHART-Edelstahl-OPF-Delete-Ersatzrohre sowie der MANHART OPF-Deleter. Diese besitzen jedoch jeweils keine TÜV-Zulassung uns sind somit nur für den Export bestimmt.

Die großen Radhäuser sind in Form von Hamann Anniversary Evo Black Line-Felgen in 11x23 Zoll mit Bereifungen in 315/25ZR23 satt ausgefüllt. Der Innenraum zu guter Letzt verblieb in diesem Fall in seinem – sich durch feinste Materialien wie Leder und reichlich Carbon auszeichnenden – Serienzustand. Auf Wunsch gibt es zur Veredelung des Cockpits jedoch MANHART-Schaltwippen sowie eine MANHART-Lenkradspeiche aus Carbon und MANHART-Fußmatten.