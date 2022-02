Wie der Name bereits andeutet, bildet die Basis in diesem Fall ein Exemplar von BMWs Luxuslimousine 7er, genauer gesagt ein Vertreter der Baureihe G11. Und dabei handelt es sich nicht um eine der starken Benziner-Topversionen à la 750i oder gar M760Li, sondern vielmehr ist es ein 740d xDrive. Die Leistung und das maximale Drehmoment von dessen 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbodieselmotor pushte MANHART von serienmäßigen 320 PS und 680 Nm auf nunmehr satte 405 PS und 790 Nm. Erreicht wurde dies durch den Einsatz eines hauseigenen ECU-Remappings in Verbindung mit dem MANHART Turbo Performance-Kit inklusive eines Turbolader-Upgrades. Das Achtstufen-Automatikgetriebe bekam ebenso ein Upgrade. Die Abgasanlage verblieb in diesem Fall hingegen im Serienzustand. Auf Wunsch realisiert MANHART aber auch in dieser Hinsicht individuelle Tuning-Konfigurationen. Selbiges gilt für die Bremsanlage und den Innenraum.

Der äußerliche Auftritt der großen BMW-Limousine zeigt sich wiederum gleichfalls umfangreich überarbeitet: Die für einen noch dynamischeren Auftritt sorgende Tieferlegung des werksseitigen Luftfahrwerks um etwa 20-30 Millimeter erwirkte MANHART durch den Einsatz neuer Koppelstangen. Zudem sitzen in den Radkästen nun – mit Hilfe von 15-mm-H&R-Spurplatten perfekt an den Kotflügelkanten ausgerichtete – MANHART Venturi-Leichtmetallfelgen in den üppigen Dimensionen 10x22 und 11x22 Zoll. Während das Finish grundsätzlich Schwarz ist, zieht sich um den Felgenrand eine Zierlinie in Gold. Die aufgezogene Bereifung misst 265/30R22 respektive 295/25R22. Weitere sportliche Akzente setzen sowohl an der Frontschürze als auch auf der Kofferraumklappe jeweils eine Spoilerlippe aus Carbon. Ebenfalls regelrecht obligatorisch ist last but not least der MANHART Dekorsatz mit seinen charakteristischen Zierstreifen und Schriftzügen, die sich über die gesamte Karosserie ziehen.



Alle weitere Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie unter www.manhart-performance.de oder direkt beim MANHART Performance-Vertriebsteam.