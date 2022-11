SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

SPORTcars 19.11.2022 - Beim 911 der aktuellen Generation 992 ist in fahrdynamischer Hinsicht zweifellos der erst vor kurzem vorgestellte GT3 RS das Höchste aller Gefühle. Wer sich das Maximum am Leistung wünscht, der muss unterdessen zum Turbo S greifen. Dass es jedoch noch extremer und faszinierender geht, zeigte Porsche bereits in früheren Modellgenerationen. So war beim Vorgänger 991 der GT2 RS das alles überragende Topmodell. Dank Biturbo-Aufladung leistet dessen 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor bereits im Serienzustand 700 PS und 750 Nm. Dieser beeindruckende Output hält die in Wuppertal beheimateten und weltweit aktiven Spezialisten von MANHART Performance jedoch natürlich nicht davon ab, dem Sportwagen zu noch mehr Power zu verhelfen. Ergebnis ist der neue MANHART TR 900, der endgültig in der Liga der absoluten Supersportwagen spielt.

Als Basis für die ebenso faszinierende wie exklusive Ausnahmeerscheinung diente genauer gesagt ein GT2 RS samt zweier exquisiter und hochpreisiger Zusatzausstattungen in Form des Weissach- sowie des Clubsport-Pakets. Wie der neue Name des Fahrzeugs bereits erahnen lässt, wurde die Leistung des Turbo-Sechszylinders nochmals deutlich gesteigert: Bis zu 945 PS und 1.050 Nm maximales Drehmoment stehen nunmehr im Datenblatt! Dies ermöglichte MANHART durch die Kombination eines ECU Remappings by Mapswitch mit eines Turbo-Performance-Kits.

Er setzt sich aus größeren TTH 1000-Turboladern, einem MANHART-Ladeluftkühler-Kit by CSF samt größerem frontmontierten Lüfter und einem MANHART IPD-Krümmer aus Aluminium zusammen. Abgasseitig wurden zudem MANHART Downpipes Sport by Kline Innovation mit 200-Zellen-HJS-Katalysatoren installiert. Letztere verfügen jedoch über keine TÜV-Zulassung und sind so nur für den Export gedacht. Passend zu der Motor-Optimierung erhielt auch das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ein Upgrade.

Fahrwerksseitig realisierte MANHART ebenfalls ein Tuning, während die schon ab Werk erstklassige Carbon-Keramik-Bremsanlage unverändert erhalten blieb. Auf Wunsch sind aber auch hier individuelle Modifikationen möglich. Die zum Weissach-Paket gehörigen Zentralverschluss-Y-Speichen-Felgen aus Magnesium tragen am gezeigten TR 900 wie gehabt ihr serienmäßiges Finish in Weißgold Metallic, auf Anfrage sorgt MANHART jedoch auch für farbliche Anpassungen.

