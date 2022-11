Absolutes Herzstück ist dabei, wie von MANHART gewohnt, selbstverständlich die Leistungssteigerung, welcher das Coupé auch seinen neuen Namen zu verdanken hat: Der 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor im Heck erhält ein Turbo-Leistungskit mit einem Upgrade des Turboladers und des Ladeluftkühlers. In Verbindung mit einem MANHART-ECU-Remapping resultieren so beeindruckende 833 PS und 965 Nm, was gegenüber der Serie einen Zuwachs von 183 PS und 165 Nm bedeutet. Ebenfalls neu an Bord sind ergänzend eine MANHART-Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion sowie MANHART-Sport-Downpipes mit 200-Zellen-Katalysatoren. Letztere verfügen aber über keine TÜV-Zulassung und sind dementsprechend ausschließlich für den Export vorgesehen. Passend zu der gesteigerten Power des Turbomotors erhielt ferner auch das Achtstufen-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ein MANHART-Update. Die Bremsanlage verblieb hingegen im Serienzustand – auf Wunsch sind hier jedoch individuelle Upgrades möglich.

Fahrwerksseitig realisierte MANHART gleichfalls eine Optimierung, die im Kern MANHART-Tieferlegungsfedern by H&R umfasst. Sie sorgen nicht nur für eine Verbesserung der Fahrdynamik, sondern natürlich ferner für eine Absenkung der Karosserie um etwa 30 Millimeter, was auch der Optik zugute kommt. Nicht zuletzt dadurch stehen die geschmiedeten MANHART Concave One-Felgen mit Finish in seidenmatt Schwarz samt zur Lackierung der Karosserie passenden Zierlinie in Orange perfekt in den Radkästen. Ihre Dimensionen betragen dabei 9,5x21 Zoll ET35 und 12x22 Zoll ET65, die zugehörigen Reifen messen 255/30ZR21 und 335/25ZR22.

Last but not least darf selbstverständlich der typische MANHART-Dekorsatz nicht fehlen. Die Zierstreifen und Schriftzüge erstrecken sich in diesem Fall in Schwarz auf der in leuchtendem Orange lackierten Karosserie sowie in Orange auf der Windschutzscheibe und den Carbonparts an Front und Heck des Elfers. Perfekt fortgeführt ist dieses Zweifarb-Schema in Innenraum: Dieser bekam eine komplette MANHART-Lederausstattung sowie Fußmatten mit eingesticktem MANHART-Logo.



Alle weitere Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie unter www.manhart-performance.de oder direkt beim MANHART Performance-Vertriebsteam.