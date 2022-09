Sie diente nun als Basis für die neueste Kreation der BMW-Spezialisten aus Wuppertal: den MANHART MHX4 600. Das Team pusht den Dreiliter-S58-Biturbo-Reihensechszylinder auf 635 PS und 785 Nm maximales Drehmoment. Dieses Plus von 125 PS und 135 Nm gegenüber den Serienwerten des X4 M Competition erreicht MANHART wahlweise mit Hilfe des bewährten MHtronik-Zusatzsteuergeräts oder per ECU Remapping.



Zudem ist eine MANHART-Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion an Bord, die in vier 100-mm-Endrohren mit Keramikbeschichtung oder Carbon-Ummantelung mündet. Auf Wunsch schließt sie über MANHART-Race-Downpipes ohne Katalysatoren oder MANHART-Sport-Downpipes mit 300-Zellen-Katalysatoren an das Aggregat an. Diese besitzen jedoch wie der ebenfalls angebotene OPF/GPF Deleter und die OPF Delete-Ersatzrohre mit 200-Zellen-HJS-Katalysatoren keine TÜV-Zulassung und sind so nur für den Export bestimmt.