Ergänzend offeriert MANHART mehrere weitere Komponenten für den Abgasstrang, die jedoch keine TÜV-Zulassung besitzen und somit nur für den Export vorgesehen sind, an: OPF-Delete Ersatzrohre mit 200-Zellen-HJS-Katalysatoren, einen OPF/GPF-Deleter sowie wahlweise Race-Downpipes ohne Kats oder Sport-Downpipes mit 300-Zellen-GESI-Katalysatoren. Zur weiteren Verbesserung der Straßenlage und natürlich auch zwecks einer Tieferlegung erhielt der MH3 GTR darüber hinaus eine MANHART-Fahrwerksoptimierung, die wahlweise ein MANHART Variante 4-Gewindefahrwerk by KW Suspensions oder eine MANHART-Tieferlegung mit H&R-Federn umfasst. Die Bremsanlage verblieb unterdessen im Serienzustand, auf Wunsch sind jedoch auch individuell konfigurierte Upgrades möglich.

In optischer Hinsicht erhielt die Limousine ebenfalls eine Veredlung. Absolute Hingucker sind die MANHART Concave One-Felgen, die in 9x20 Zoll und 10,5x20 Zoll mit Finish in seidenmatt schwarz an den Achsen verschraubt sind. Alternativ sind jedoch auch andere Farben sowie optional eine goldene MANHART-Felgendekoration möglich. Die aufgezogenen Michelin-Pneus messen 265/30R20 sowie 295/30R20.