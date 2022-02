SPORTcars 21.02.2022 - Langsam, aber sicher wirft der M2 der zweiten Modellgeneration immer deutlicher seine Schatten voraus. Die Erlkönige sind längst fleißig unterwegs und den Foto-Jägern natürlich bereits vor die Linse gefahren. Nur noch wenige Monate dauert es, bis der neue kleinste M enthüllt wird. Doch auch der bisherige F87 ist nach wie vor ein herausragender Fahrdynamiker, der sich in Tuning- und Performance-Szene gleichermaßen großer Beliebtheit erfreut. Die BMW-Spezialisten von MANHART Performance haben nun einen M2 Competition umfangreich modifiziert und in eine für Track-Einsätze optimierte Version des MH2 630 verwandelt.

Die neue Modellbezeichnung deutet es schon unmissverständlich an – der S55-Biturbo-Reihensechszylinder des Coupés erhielt eine deutliche Leistungssteigerung: Dank des MANHART-Turbo Performance-Kits sowie eines CSF-Ladeluftkühlers erstarkte das Triebwerk von werkseitigen 410 PS und 550 Nm auf beachtliche 630 PS und 750 Nm. Darüber hinaus zeichnet sich der MH2 durch eine komplette MANHART-Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion aus, die am Heck in vier Carbon-ummantelten 90-mm-Endrohren mündet. Ergänzend sind Downpipes ohne Katalysator und ein Verbindungsrohr mit 300-Zellen-GESI-Katalysator verbaut. Damit das dynamische Coupé noch standfester verzögert, sind an der Vorderachse Bremsanlagen vom M4 GT4 mit Sechs-Kolben-Sätteln auf 380-mm-Scheiben verbaut, während hinten die originalen Bremsen erhalten blieben.