In optischer Hinsicht spendierte MANHART dem Cayenne Coupé selbstverständlich den typischen hauseigenen Style. So erstrecken sich über die schwarz lackierte Karosserie die goldenen Zierstreifen und Schriftzüge des MANHART-Dekorsatzes. Ebenfalls in Gold akzentuiert sind die glanzschwarzen MANHART Five-star Double-spoke-Leichtmetallfelgen. Sie messen 10,5x22 und 11,5x22 Zoll und sind mit Bereifungen der Dimensionen 285/35ZR22 und 315/30ZR22 bezogen. Auf Anfrage sind die Felgen jedoch auch in anderen Farbgebungen erhältlich. Ebenfalls individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar sind die Bremsanlage und das Interieur, die am gezeigten Fahrzeug im Serienzustand verblieben.