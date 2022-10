SPORTcars 23.10.2022 - Im September war es so weit: Mercedes-AMG stellte den neuen C 63 S E PERFORMANCE vor. Damit ging – wie schon lange bekannt war – eine regelrechte Revolution einher: Ein Hybrid-Antrieb aus einem Reihenvierzylinder und einem Elektromotor an der Hinterachse ersetzt den bisherigen, famosen und allseits beliebten 4,0-Biturbo-V8. Mit ihrer neuesten Kreation wollen die Spezialisten von MANHART Performance dem M177-Achtzylinder einen gebührenden Abschied bescheren: die CR 700 Last Edition ist eine W205-AMG-Limousine, die das komplette Veredlungs-Programm aufweisen kann – von der individuellen Optik bis hin zum umfangreichen Leistung-Upgrade für den Biturbo-Motor.

Ein beeindruckender Power-Zuwachs ist selbstverständlich stets eines der absoluten Herzstücke eines jeden MANHART-Fahrzeugs. So erstarkte der C 63 S als CR 700 Last Edition auf 712 PS und 920 Nm maximales Drehmoment. Ein sattes Plus von 202 PS und 220 Nm gegenüber den Seriendaten von 510 PS und 700 Nm. Erreicht wurde dies in erster Linie mit Hilfe des MANHART-Turbo-Leistungskits, das jeweils Upgrades für die Turbolader und den Ladeluftkühler umfasst. Hinzu kommen eine MANHART-Carbon-Ansaugung sowie das bewährte MANHART ECU Remapping. Nach der Optimierung benötigt die CR 700 Last Edition lediglich noch 5,5 Sekunden für die Beschleunigung von 100 auf 200 km/h – gegenüber dem Serienzustand eine enorme Verbesserung um mehrere Sekunden!