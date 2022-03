SPORTcars 28.03.2022 - Dem bestehenden Individualisierungsprogramm für den Audi Q8 spendiert der Veredler LUMMA Design GmbH & Co. KG eine markante Frischzellenkur: Neu gestaltete Karosseriekomponenten, 24-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie eine Vielzahl an weiteren Extras ergänzen die Individualisierungsoptionen. Darüber hinaus sind die Bauteile nun auch für das Topmodell der SUV-Baureihe – den RS Q8 – passend.

Neben der neu gestalteten Formgebung von Frontspoilerlippe, Cupspoilerschwert und Dachspoiler offeriert das süddeutsche Unternehmen sein Aerodynamikprogramm nun wahlweise auch in Sichtcarbon. Dies ermöglicht nicht nur eine deutliche Gewichtsreduktion, sondern ist mit seiner markanten Gewebestruktur auch ein häufig nachgefragtes Gestaltungselement im sportlichen Fahrzeugbau.



Speziell angepasst an die individuellen Anforderungen des Audi RS Q8 offeriert LUMMA variierende Felgendesigns und Größen. Ein Highlight hinsichtlich Styling und Technik bildet das Leichtmetallrad CLR 24 RS im Megaformat 24-Zoll. Aus der dynamischen Formgebung der Y-Speichen resultiert nicht nur eine sportliche Optik, sie zeichnet auch verantwortlich für eine gleichmäßige Lastenverteilung und garantiert dadurch Traglasten von bis zu 970 kg je Rad. Als optimale Rad-Reifenkombinationen empfiehlt LUMMA die Dimensionen 10,5x24" mit 295/30-24 an der Vorderachse sowie 13x24" mit 355/25-24 an der Hinterachse.