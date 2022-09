SPORTcars 02.09.2022 - 4,94 Meter lang, 2,02 Meter breit, 1,75 Meter hoch, 2,4 Tonnen schwer – und 625 PS / 750 Nm stark: Der BMW X5 M Competition ist ein echtes Großkaliber-Geschoss, das mit seiner erstaunlichen Fahrdynamik imstande ist, selbst veritable Sportwagen in Bedrängnis zu bringen. Die Traditionstuner der HAMANN GmbH , beheimatet im baden-württembergischen Laupheim, legten nun auch optisch nochmals nach und kleideten das große M-SUV in ein perfekt sitzendes Motorsport-Outfit.

In den maskulin ausgestellten X5 M Competition-Radhäusern platzierte HAMANN am hier abgebildeten Projektfahrzeug die hauseigenen Anniversary Evo-Vielspeichenfelgen in einer Sonderlackierung, welche einen Colour Trim in der Wagenfarbe M Toronto Rot Metallic auf glanzschwarzem Grund trägt – eine perfekt passende Fortführung des Karosserie-Farbschemas. Als Standard-Finishes sind für die Anniversary Evo „Black“, „Graphite Grey“ und „Hyper Silver“ wählbar. Besohlt wurden die 11x23 Zoll messenden XXL-Felgen mit Continental Sport Contact 7-Hochleistungsbereifung der mächtigen Dimension 315/25R23, welche dem HAMANN-X5 im Zusammenspiel mit den hauseigenen Tieferlegungsfedern schier unglaubliche Kurvengeschwindigkeiten erlaubt.