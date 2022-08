SPORTcars - Auto, Sportwagen & Elektromobilität

Porsche nach G-POWER-Art

SPORTcars 0.08.2022 - Seit fast 40 Jahren steht die Marke G-POWER für erstklassige und fachkundige Performance-Optimierungen, die das jeweilige Fahrzeug in neue Leistungssphären katapultieren. Lange Zeit gab es dabei eine konsequente Spezialisierung auf BMW-Fahrzeuge, insbesondere die schon ab Werk kraftstrotzenden M-Topmodelle. Daneben ist die Marke G-POWER aber auch im Tuning von Mercedes-AMG-Modellen etabliert. Nun folgt die Erweiterung des Programms auf eine weitere Marke: Porsche. Das Know-how konnte dabei wie schon bei AMG auf die neue Marke transferiert werden, da die Technik jeweils ähnlich ist: V8- oder Reihensechszylinder-Turbomotoren aus deutscher Hand.

Natürlich kommen auch die Zuffenhausener Sportwagen und SUVs in den Genuss einer kompetenten Verfeinerung, bei der Entwicklung, Produktion und Einbau aus einer Hand erfolgen. So werden High Performance-Parts wie Turbolader, Sportkatalysatoren und -abgasanlagen mit einer maßgeschneiderten Software aufeinander abgestimmt, sodass ein Fahrzeug aus einem Guss, ohne „zusammengewürfelte“ Komponenten unterschiedlicher Hersteller entsteht. Denn eines ist klar: G-POWER legt seit jeher großen Wert auf fundiertes Know-how, permanente Kontrolle und ein professionelles Qualitätsmanagement. Dies gilt in ganz besonderem Maße auch für die im eigenen Hause entwickelten Leistungssteigerungen, bei deren Entwicklung nicht nur der reine Power-Zuwachs im Fokus steht, sondern zugleich eine unverändert gute Fahrbarkeit und Haltbarkeit.

Wie von den G-POWER-Upgrades für M- und AMG-Modelle gewohnt, kommen auch für die Porsche-Modelle jeweils mehrere Ausbaustufen der Leistungssteigerung, dies ist im Falle des hier vorgestellten 911 Turbo S selbstverständlich nicht anders. In der Topversion wird die Performance Software GP-800 mit einem GP-Upgrade-Ladeluftkühler kombiniert. Zudem ist die bekannte DEEPTONE-Abgasanlage inklusive Sportkatalysatoren, wahlweise aus Aluminium oder Titan, obligatorisch. So resultieren 800 PS Leistung und 950 Nm maximales Drehmoment! So gerüstet katapultiert sich der 911 Turbo S in nur 2,3 Sekunden auf 100 km/h und stürmt mit nahezu ungebremstem Schaum weiter voran: Die 200-km/h-Marke fällt nach nur 4,95 Sekunden.

