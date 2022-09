SPORTcars 29.08.2022 - Fast 40 Jahre stand die Marke G-POWER ausschließlich für erstklassiges Tuning von BMW- und M-Modellen. Die Spezialisten pushten insbesondere die sportlichen Topmodelle aus München regelmäßig in neue Leistungssphären. Seit 2014 hat sich das Team jedoch darüber hinaus als Optimierer von Modellen der Marke Mercedes-AMG bestens etabliert und nimmt sich seit 2019 auch Porsche-Fahrzeuge wie des 911 Turbo S an. Und nun folgt bereits der nächste Schritt der Expansion des Portfolios: G-POWER präsentiert den optimierten Lamborghini Urus.

Damit geht G-POWER einen nächsten Schritt auf dem Weg hin zum Veredler und Optimierer für High End- und Hochleistungs-Fahrzeuge jeglicher Art und unterschiedlichster Hersteller, der insbesondere höchst anspruchsvolle Kunden überzeugt. Beim Urus profitieren die Spezialisten nicht zuletzt davon, dass dessen Motortechnik und vor allem auch das Steuergerät recht ähnlich mit denen der BMWs, AMGs und Co. ist. So waren gegenüber der Leistungssteigerung der bisher optimierten Modelle nur überschaubare Anpassungen an den hauseigenen ECU-Softwares nötig. Damit bleibt die G-POWER-typisch hohe Qualität, Zuverlässigkeit und am wichtigsten die Fahrbarkeit erhalten.