SPORTcars 20.09.2022 - Seit fast 40 Jahre steht die Marke G-POWER nunmehr für erstklassiges Performance- Tuning leistungsstarker Fahrzeuge – und beschränkt sich dabei mittlerweile schon längst nicht mehr nur auf Modelle aus dem Hause BMW: Diese waren viele Jahre das einzige Steckenpferd der Spezialisten aus Süddeutschland, insbesondere natürlich die M-Ausführungen. Dabei vergisst das Team um Zoran Zorneke und Bujar Bunjaku, wenngleich nun auch AMG, Porsche und Co. optimiert werden, seine Wurzeln natürlich keineswegs. So rollt nun ein brandneues Highlight auf BMW M-Basis an den Start, das zugleich die langjährige Unternehmenstradition der brachialen HURRICANE-Modelle mit Komplettumbau fortführt: der G5M CS HURRICANE RR, welcher auf dem limitierten Sondermodell BMW F90 M5 CS fußt.

Alternativ zum HURRICANE RR-Upgrade bietet G-POWER für den M5 CS übrigens noch diverse weitere Pakete an. So gibt es beispielsweise den G5M CS HURRICANE RS mit 840 PS und die G5M CS Bi-TURBO-Varianten in den Leistungsstufen 800, 750 und 700 PS. Und last but not least sind die Performance Software in mehreren Versionen und Motor-Hardware- sowie Optik-Komponenten auch einzeln erhältlich. So ist wirklich für jede Anforderung die richtige Lösung dabei ...



Weiteren Informationen gibt es direkt bei: www.g-power.com oder telefonisch unter +49 8251 860 1100