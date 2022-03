Videoanleitung zum Bremsscheibenwechsel aus dem AUTODOC Club



Austausch

1. Schrauben Sie die Kappe des Bremsflüssigkeitsbehälters ab

2. Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen

3. Schrauben Sie die Radbolzen heraus. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen 17

Es ist zu empfehlen: Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen herausschrauben, um Unfälle zu vermeiden.

4. Verteilen Sie die Bremsbeläge. Benutzen Sie ein Brecheisen

5. Schrauben die die Befestigung des Bremssattels ab (Ring-Gabelschlüssel 13 und 19 verwenden)

6. Entfernen Sie den Bremssattel

Es ist zu empfehlen: Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hängt. Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde.

Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und eine Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.

7. Entfernen Sie die Bremsbeläge

8. Die Befestigungselemente der Bremssattelhalterung reinigen. Benutzen Sie WD-40-Spray.

9. Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung. Benutzen Sie den XZN 12

Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Nutzen Sie ein Windeisen.

10. Entfernen Sie die Sattelhalterung

11. Lösen Sie die Befestigung der Bremsscheibe. Verwenden Sie den Torx30 und nutzen Sie einen Ratschenschlüssel.

12. Entfernen Sie die Bremsscheibe

13. Behandeln Sie die Kontaktfläche. Verwenden Sie Mehrzweckfett.

14. 14. Bringen Sie die Bremsscheibe an

15. Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest. Verwenden Sie den Torx T30

Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9Nm Drehmoment fest.

16. Setzen Sie die Halterung des Bremssattels ein

17. Befestigen Sie die Bremssattelhalterung. Benutzen Sie den XZN 12

Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 75 Nm Drehmoment fest.

18. Drücken Sie den Bremssattelkolben rein. Verwenden Sie den Bremskolbenrücksteller.

19. Bringen Sie die Bremsbeläge an

20. Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen

Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13 und Nr. 19

Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13

Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel

Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment fest.

21. Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Verwenden Sie Mehrzweckfett

22. Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen 17

Wir empfehlen: Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Schrauben der Befestigungsschrauben das Rad fest.

23. Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

24. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 120 Nm Drehmoment fest.

Es ist zu empfehlen: Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach Impact-Nuss für Felgen Nr 17: