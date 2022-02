SPORTcars 11.02.2022 - Die neue BRABUS 1300 R steht für „Badass“ Design, exklusive Eleganz und souveräne Leistung. Sie ist das allererste BRABUS Motorrad – ein unverwechselbares Naked Bike, das für Enthusiasten mit einem Auge für außergewöhnliche Details konzipiert ist. Die BRABUS 1300 R wurde mit dem Ziel entwickelt, die tiefverwurzelten Identitäten und Designstile von KTM und BRABUS zu vereinen und repräsentiert das Beste beider Marken. Zu den Signature Features der BRABUS „Black and Bold“ Designsprache gehören zwei charakteristische Farbgebungen, BRABUS Monoblock Z Schmiederäder, hochwertige Body-Elemente aus Carbon und ein stilvoller maßgeschneiderter Sitz, der von den BRABUS Interieur Spezialisten mit Liebe zum Detail gestaltet wurde. Gemeinsam definieren diese Merkmale den einzigartigen und sportlichen Charakter des Bikes und sorgen für einen sofortigen 1-Second-Wow-Faktor.

Ganz im BRABUS Style bleibt die BRABUS 1300 R mit exklusiven Komponenten der unverwechselbare „Black and Bold" Designidentität treu. Lightweight Monoblock Z Schmiederäder im 9-Speichen-Design, maßgeschneiderte Carbon-Lufteinlässe, ein prägnanter Scheinwerfer und ein speziell entwickelter, beheizbarer Fahrersitz tragen die unverkennbaren Styling Elemente der BRABUS Supercars.



Um diesem Bike eine zusätzliche Note einzigartiger Individualität zu verleihen, gibt es die BRABUS 1300 R nur in zwei charakteristischen Farbgebungen – „MAGMA RED“ und „SIGNATURE BLACK“. Von jeder dieser beiden Varianten werden nur 77 Exemplare gebaut, wobei die Zahl 77 das Jahr symbolisiert, in dem BRABUS gegründet wurde.