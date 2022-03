Jetzt haben die Wolfsburger den T-Roc R geliftet. Die Änderungen am Exterieur halten sich in Grenzen: Neue Leuchtengraphiken vorn und hinten, ein beleuchteter Zierbalken im Kühlergrill, schwarzlackierte Flächen in Front- und Heckschürze sowie ein auf Kosten der Baureihenbezeichnung in die Mitte der Heckklappe gewandertes R-Logo dokumentieren für den Kenner, dass auch der stärkste T-Roc in die zweite Hälfte seines Lebenszyklus eingetreten ist.



Eindrucksvoller sind die Änderungen im Interieur, wo sich diese Version als letztes farbenfrohes Exemplar seiner Gattung präsentiert: Die blauen Dekorleisten stehen hier unmissverständlich für die R-Variante. Manches, was schon bisher gestört hatte, bleibt unverändert – beispielsweise der Umstand, dass die selten genutzten Off-Road-Modi einen eigenen Drehschalter besitzen, während die viel wichtigeren Fahrmodi für die Straße in Menüs versteckt sind.