28.04.2022 - Mit dem 911 Sport Classic stellt Porsche nach dem Edtionsmodell des 911 Targa 4S von 2020 das zweite von insgesamt vier Sammlerstücken aus seiner Heritage-Design-Linie vor. Die auf 1250 Fahrzeuge limitierte Kleinserie greift den Geist der 60er- und frühen 70er-Jahre auf. Optische Anleihen nimmt das Sondermodell sowohl am Ur-Neun-Elfer als auch am 911 Carrera RS 2. Charakteristische Merkmale des Sport Classic sind die breiten, sonst nur den Turbo-Modellen vorbehaltenen Karosserie, der Heckspoiler im legendären „Entenbürzel“-Design und das Doppelkuppeldach.

Der Innenraum ist in Bi-Color-Semianilin-Lederausstattung in Schwarz/Classic Cognac gehalten. Die Türspiegel und die Mittelbahnen der Sitze ziert das Stoffmuster Pepita die Türspiegel und die Mittelbahnen der Sitze. Alternativ zum exklusiven und an den Porsche 356 angelehntem Sportgraumetallic ist der klassisch angehauchte 911 auch in Schwarz, Achatgraumetallic, Enzianblaumetallic und in individueller Wunschfarbe erhältlich. Lackierte Doppelstreifen auf Fronthaube, Dach und Heckspoiler in hellem Grau betonen die sportliche Optik.