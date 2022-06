Das Performance-Kit wurde in enger Zusammenarbeit zwischen den Porsche-Ingenieuren in Weissach und den Nordschleifen-Spezialisten von Manthey in Meuspath entwickelt. An der Front sind eine größere Buglippe sowie seitliche Flaps montiert. Sie erhöhen zusammen mit den modifizierten Luftleitelementen am Unterboden den Abtrieb an der Vorderachse. Noch deutlicher fallen die Modifikationen am Heck aus. Der Flügel mit Schwanenhalsaufhängung ist breiter und verfügt über eine Abrisskante. Die Endplatten mit Manthey-Logo wurden ebenso vergrößert wie der Anstellwinkel des Flügels. Die Finnen des Heckdiffusors wurden verlängert und bestehen nun aus Kohlenfaserverbundstoff. Auch die aus CFK gefertigte Radabdeckungen (Aerodiscs) an den Hinterrädern verbessern die Aerodynamik ebenfalls.