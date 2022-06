Der Centodieci lasse die Erinnerung an die jüngere Geschichte der Marke wieder aufleben, freut sich Christophe Piochon, Präsident von Bugatti Automobiles, angesichts dieses Erfolgs bei Sammlern und andere zahlungskräftige Enthusiasten. Der nun erste an einen Kunden ausgelieferte Centodieci trägt die Farbe „Bugatti Bleu“. Der Lackton gilt als Symbol für Bugatti, den EB110 und für die Fabrik, in der er gebaut wurde. Das Werk in Campogalliano trug kurz nach seiner Fertigstellung den Namen „Fabricca Blu“ (blaue Fabrik), weil ein Teil der Gebäude blau war. Für die Präsentation des EB110 wählte Bugatti seinerzeit ebenfalls diesen Blauton. Dass der erste ausgelieferte Centodieci ebenfalls in der Kombination „Bugatti Bleu“ und „EB-110-Silber“ für die Räder zeigt, ist kein Zufall: Der Kunde besitzt einen historischen EB110 in genau dieser Farbkombination.