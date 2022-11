Der CSL basiert auf dem M4 und wird als eigenständiges Modell geführt. Die drei Buchstaben stehen nach wie vor für Coupé, Sport und Leichtbau. So liegt das Leistungsgewicht des BMW 3.0 CSL bei lediglich 2,9 Kilogramm pro PS. Beim Vorbild waren es noch mehr als doppelt soviel. Den Vortrieb übernimmt der speziell für dieses Modell weiterentwickelte 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit einem neuen Bestwert von 560 PS (412 kW). Der Motor dreht bis 7200 Umdrehungen hoch und entwickelt ein maximales Drehmoment von 7200 Umdrehungen in der Minute. Die Kraft wird via Sechs-Gang-Handschaltung an die Hinterhachse übertragen, die über ein aktives Sperrdiffernzial verfügt. Mit der Funktion M Traction Control kann der Fahrer außerdem die Eingriffe der Radschlupfbegrenzung variieren. Dafür stehen zehn Stufen zur Auswahl, auch eine vollständige Deaktivierung der Fahrstabilitätsregelung ist möglich.