SPORTcars 09.06.2022 - Der Meisterbetrieb GnB Tech GmbH in Recklinghausen ist seit mehr als 10 Jahren ausgesprochen erfolgreich damit seinen Kunden optimale Lösungen für ihre Fahrzeuge anzubieten und diese mit noch mehr Schönheit und Sportlichkeit auszustatten. Unter der Federführung von Firmeninhaber Bora Yilmaz erschafft das Team aus zuverlässigen und zertifizierten Mitarbeitern - alle mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche - eine bewundernswerte Symbiose aus Lifestyle, Technik und Design. Selbstverständlich ist das Unternehmen TÜV-zertifiziert und verwendet zudem modernste Technik zwecks Erzielung der bestmöglichen Ergebnisse. Denn nichts Geringeres als Perfektion ist deren Maxime.

Das Elektromobilität die Automobilbranche mehr und mehr vereinnahmt ist selbst an der Edelmarke Porsche keinesfalls spurlos vorbeigegangen. In diesem Zuge bietet GnB Tech GmbH jetzt unter dem Nobellabel JÄGER aktuell den Porsche Taycan im süperben Voll-Carbon Look an. Die grandiose Ausführung angefangen von der Motorhaube, über beide Kotflügel, bis zu den kompletten Seitenschweller haben so einen wahrhaftigen Blickfang erstehen lassen. Die Front- und Heckschürze und Heckspoiler gehen harmonisch einher und selbst bei der kompletten Verkleidung im Frunk (Kofferraum vorne) wurde nicht gespart und diese ebenfalls mit Echt-Carbon aufgewertet. Auch die Spiegelkappen, beide Tankstutzen sowie vordere und hintere Türgriffe wurden nicht unbeachtet gelassen