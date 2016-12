PORSCHE 991 TURBO S CABRIO by WIMMER RST

SPORTcars 12.12.2016 - Der Porsche 911 wurde 1963 – keineswegs zu Unrecht – als Sensation präsentiert. Die mittlerweile siebte Generation des Neunelfers hört auf den „Namen“ 991. Dessen Topmodelle Turbo und Turbo S verfügen über eine Hinterachslenkung und sind auch in der „Oben-ohne-Version“ eine Augenweide. Genau dieser Konstellation, einem Porsche 991 Turbo S Cabrio, hat die Firma WIMMER Rennsporttechnik in Solingen eine aufwendige Leistungssteigerung zuteilwerden lassen.

Die gesamte Motorelektronik wurde unter die Lupe genommen und an den entsprechenden Stellen revidiert. Zwei WIMMER-Turbolader, Sportnockenwellen und ein Ladeluftkühler wurden installiert. Neben der Zylinderkopfbearbeitung wurden auch Kolben und Pleuel traktiert. Benzinpumpe, Ansaugspinne und Drosselklappe mussten ebenfalls Veränderungen über sich ergehen lassen. Bleiben noch der Verbau einer Hochdruckpumpe, eines BMC-Sportluftfilters zur Ansaugoptimierung und eines Saeco-Schlauchkits.

Den i-Punkt setzt allerdings die mit zwei 100-Zeller-Sportkats von HJS ausgestattete WIMMER-RS-Edelstahlauspuffanlage mit elektronischer Klappensteuerung. Der Preis für diesen Motorumbau beläuft sich auf 52.500 Euro. Dafür ist das Ergebnis umso imponierender: Die Leistung wird von 560 PS auf 840 PS katapultiert, das maximale Drehmoment bringt 860 Nm „auf die Waage und die Vmax wird mit 364 km/h angegeben. Beste Voraussetzungen also für folgende Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden, 0 auf 200 km/h in 8,4 Sekunden und aus dem Stand auf 300 km/h in 17,9 Sekunden!

Ergänzend bieten sich allenfalls noch ein KW-Clubsport-Fahrwerk zum Preis von 5.850 Euro sowie ein PDK-Umbau für 6.400 Euro an.



Das Fahrzeug kann übrigens inklusive Gesamtumbau für 310.000 Euro bei WIMMER käuflich erworben werden. Die orangefarbene Komplettfolierung sorgt für Aufmerksamkeit!



Zusätzliche Informationen zu diesem Porsche 991 Turbo S Cabrio direkt bei WIMMER Rennsporttechnik Solingen GmbH | Löhdorfer Straße 231 | 42699 Solingen | Telefon +49 (0)212 / 2 64 30 00 | Telefax +49 (0)212 / 2 64 34 88 | E-Mail info@wimmer-rst.de | Internet: http://www.wimmer-rst.de