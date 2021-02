Um die Keilform des Renners noch deutlicher zu betonen, werden die wheelsandmore Schmiedefelgen mit der Bezeichnungen F.I.W.E., FORK und 6Sporz⊃2; auf dem Tributo in der Kombination 9,5x21 Zoll an der Vorderachse und 12,5x22 an der Hinterachse montiert. Die optimale Bereifung bieten Hochleistungspneus der Größen 255/30 ZR 21 und 335/25 ZR 22. Die Komplettradsätze gibt es ab 10.990,00€.



Diese Leichtmetallfelgen für den Ferrari Tributo überzeugen nicht nur durch eine standfeste Konstruktion, sondern viel eher durch eine größtmögliche Individualität für den Kunden. Oberfläche und Farbe werden exakt nach Kundenwunsch angefertigt, dabei sind alle Farben mit Code und RAL-Farben möglich. Spezielle Sonderwünsche wie Herstellerlogo in den Nabenkappen, eigene Markenfräsungen oder Gravuren, eine Carbonlook-Beschichtung sowie farblich akzentuierende Outlines sind bei wheelsandmore herzlich willkommen.