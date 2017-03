Maserati Ghibli SQ4 by Wheelsandmore

SPORTcars 24.03.2017 - Ganz klar, wer sich für eine Limousine aus dem Hause Maserati entscheidet, der will anders sein und sucht das Besondere. Optisch und leistungstechnisch kommt der Maserati Ghibli SQ4 im Gegensatz zu seinen Marktbegleitern aber nicht unbedingt spektakulär und sportlich daher, für Wheelsandmore aus dem rheinischen Baesweiler einmal mehr Grund genug den Italiener einer ordentlichen Tuningkur zu unterziehen und dem heißen Wüstenwind mehr Dampf einzuhauchen.

Für das Allrad-Modell stehen zur punktgenauen Absenkung des Fahrzeugniveaus verstellbare Tieferlegungsfedern zur Verfügung, welche sämtliche Funktionen des Skyhook Systems auch weiterhin bietet. In der aktuellen Fotostrecke und entsprechend tiefergelegt füllt das ultrakonkav gezeichnete Raddesign F.I.W.E. die Radhäuser an der Lenkachse in stattlichen 9,0x22“ messend und mit 255/30/22 Reifen sowie an der Hinterachse im maximalen Maß 11,5x22 Zoll mit 295/25/22 Gummis aus dem Hause Pirelli aus. Optional stehen dem ambitionierten Piloten, neben diesem, auch die Modelle 6Sporz² (8,5x20-13,0x22) und FiveStar (8,5x20-13,0x21) zur Verfügung. Bei der Oberflächen- und Farbgestaltung richtet sich der Luxusveredler gerne konsequent nach den Wünschen des Kunden und wartet mit umfangreichen Upgrade-Optionen für sämtliche Felgenmodelle auf.

Das Leistungsniveau des Maserati Ghibli SQ4 von Wheelsandmore steigt nach Anpassung der Kennfelder von einstigen 410 PS und 550Nm Drehmoment auf delikatere 455 PS und 610 Nm, was einem Zuwachs von ca. 10% entspricht. Kombiniert mit einer wohlklingenden Klappenauspuffanlage und unter Zuhilfenahme von Vorschalldämpfer-Ersatzrohren posaunt auch der „Kleine“ aus Modena mit seinem 3,0 Liter V6 Bi-Turbo Aggregat fortan wie ein echter Sportwagen. Für das etwas schwächere Basismodell mit 330 bzw. 350PS und den Ghibli S ist diese Leistungsanpassung ebenfalls erhältlich.



