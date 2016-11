Jaguar F-Type S 4.2 by Wheelsandmore

SPORTcars 04.11.2016 - Es muss nicht immer die Liga der aussergewöhnlichen Supersportwagen sein, um unter Beweis zu stellen, dass dezente Tuningmaßnahmen den Charakter eines Fahrzeugs entscheidend verändern können. Mit dem Label W-Technology widmet sich Tuner Wheelsandmore insbesondere den Fahrzeugen des mittleren Sportwagensegments und hält auch für diverse Jaguar-Modelle entsprechende Tuningprogramme bereit. Im aktuellen Beispiel zeigt die Mannschaft des Veredlers einen rundum optimierten Jaguar F-Type S.

Hauptaugenmerk und wichtigstes Element im Tuningsegment waren und bleiben seit eh und je die Räder. Die Manufaktur Wheelsandmore baut seit fast 20 Jahren am Standort Baesweiler mehrteilige Räder und finalisiert sämtliche Einzelteile in Farbe und Oberfläche nach Kundenwunsch. Mit dem neuesten Raddesign F.I.W.E. vereint der Veredler den Trend der Zeit in Form von maximal konkav gewölbtem Design, kombiniert mit Tiefbetten im 3-teiligen Aufbau. Beim Jaguar F-Type S konstruierten die Spezialisten die F.I.W.E. Schmiedefelgen an der Vorderachse 9,5x20 Zoll messend und an der Hinterachse 11x20 Zoll breit. Continental Sport Contact 6 Reifen der Dimensionen 255/35/20 und 295/30/20 spannen sich optisch ansprechend dezent auf den Felgen.

Optisch abgerundet wird der Umbau durch 30mm Tieferlegungsfedern aus dem renommierten Hause H&R, welche auch mit dem elektronischen Serienfahrwerk perfekt harmonieren.



Wem jetzt noch nach etwas Mehrleistung und kernigerem Sound ist, der wird im Portfolio von W-Technology ebenfalls fündig. Stattliche 420PS und 515Nm werden generiert, sobald der Tuner die Software an die verbaute Klappenauspuffanlage angepasst hat. Nebst der fernbedienbaren Einheit ist der Pilot fortan in der Lage die Auspuffklappen jederzeit zu verstellen und der Welt zu verkünden: Dieses Cabrio ist für alles Offen ;-)



Weitere Informationen unter: http://www.wheelsandmore.de/wp/Jaguar-F-Type.html