Leichte Felgen sind das Nonplusultra in Sachen Performance. Das Zentralverschluss-Adapter-System UNDERDOCK ist erhältlich in vielen Lochkreisen und Einpresstiefen. Verschönert wird das Ganze durch eine magnetische Abdeckung mit wheelsandmore-Logo in sämtlichen Farben eloxiert und gelasert. UNDERDOCK Zentralverschluss-Adapter-System: Hochfestem geschmiedetem AluminiumKonturgefräst Extrem leicht In verschiedenen Farben erhältlich Zentralverschlussmutter aus Aluminium-Magnesium-Legierung Konterschraube zur Sicherung Lochkreisadapter aus Aluminium-Magnesium-Legierung Mitnehmerbolzen eingepresst Nabenkappe mit Magnetverschluss Mit TÜV-Zulassung Wer jetzt das Auto wechselt, muss künftig nur die entsprechende Adapterplatte nachordern und kann die Felgen weiterhin unter den entsprechenden Boliden montieren. Das passende Leichtmetall-Exemplar namens UD-1 gibt es aktuell in 20 Zoll und verschiedenen Farben, mit TÜV, weitere Größen sind in Arbeit.

Leistung kann auch ein Sportwagen der Spitzenklasse natürlich niemals genug besitzen. Ab sofort kümmert sich wheelsandmore auch um den neuen Ferrari SF90. Dazu gehört High Performance in Form von Motortuning auf 1118 PS und 920 Nm, das den Sportwagen noch schneller macht. Die Endgeschwindigkeit steigt dabei von 340 auf 350 km/h.



Insbesondere Leasingkunden fürchten den Eingriff in die serienmäßige Elektronik eines Fahrzeugs und greifen bei Bedarf lieber zu einer leicht installierbaren Variante, wie der Tec-Tronic Tuningbox von wheelsandmore.

Wichtiges Sicherheitsfeature: Das Steuergerät funktioniert erst, wenn der Motor seine ideale Betriebstemperatur erreicht hat und sorgt so für eine maximale Sicherheit bei der Leistungssteigerung. Auch bleiben sämtliche Notlaufprogramme, die der Hersteller werkseitig installiert hat, vollumfänglich erhalten.



Wer einmal in dieser Fahrmaschine mit 1118 PS Platz genommen hat, den wird derzeit so schnell kein anderer Supersportwagen gleichermaßen erregen. Lust bekommen?

Wer zusätzliche Informationen zu diesem Ferrari SF90 Stradale wünscht, wende sich bitte direkt an:



wheelsandmore GmbH & Co. KG

Carl Alexander Platz 5

52499 Baesweiler

Telefon: 0049-2401-60569-0

Email: info@wheelsandmore.de

Website: www.wheelsandmore.de