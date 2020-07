SPORTcars 14.07.2020 - Die Designer und Entwickler bei Wheelsandmore haben sich lange beraten, mit welchen Produkten der neue Ferrari Roma noch aufgewertet werden kann, ohne die Formensprache zu verändern und dabei die definierte Zielgruppe weiterhin begeistern zu können. Der neue Gran Tourer mit dem erstmals im Vorderwagen verbauten V8 Bi-Turbo Motor wartet mit 620PS und 760Nm auf den eleganten Ausritt im mondänen Coupe Design. Optisch fühlt man sich schnell an Artgenossen, wie den Aston Martin New Vantage oder den frisch gelifteten Jaguar F-Type erinnert. Im Innenraum hingegen protzt und strotzt das Auto jedoch mit jeder Menge technischer Spielereien und diversen Anzeigeelementen. Ein Ferrari für alle die Sportlichkeit, Markenbegeisterung und Geschmack möglichst unauffällig und alltagstauglich zum Ausdruck bringen wollen.

Für alle diejenigen, die sich ein wenig mehr optische Raffinesse und Leistung wünschen, hat der Edeltuner aus Deutschland seine Felgen sowohl in 21 Zoll als auch in 22 Zoll entsprechend passend konstruiert und bietet gleich 3 verschiedene Modelle perfekt passend für den 2+2 Sitzer aus Maranello an. Wie gehabt lassen sich bei der Zusammenstellung der Wunschfelgen sämtliche Kundenvorstellungen an Farbe und Oberflächenfinish im Hause Wheelsandmore umsetzen.