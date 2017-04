Ferrari 488 GTS Triple-Seven by Wheelsandmore

Ferrari 488 GTS Triple-Seven by Wheelsandmore Foto: Jordi Miranda

SPORTcars 25.04.2017 - Sauger ade, Turbo olé! Im Rennen um die höhere Leistung im mittleren Supersportwagensegment setzt Ferrari dem McLaren 675LT den 488 vor die Nase und buhlt um die elitäre Käuferschaft. Mehr Leistung, bessere Beschleunigung - aber was ist mit dem geliebten V8 Sauger-Sound des Vorgängermodells 458 Italia? Wheelsandmore aus Deutschland hat sich des leistungsstarken Spider-Modells angenommen und verwandelt den zwar starken aber nicht besonders lautstarken 488 GTS in ein perfektes optisch-akustisches Meisterwerk.

Mit der ab sofort erhältlichen Leistungssteigerung Stufe III wird dem 3,9l V8 Bi-Turbo Triebwerk nicht nur leistungstechnisch auf die Sprünge geholfen, auch in puncto Sound gehört vornehme Zurückhaltung nicht mehr zu den Attributen des aerodynamisch durchgestylten Supersportlers aus Maranello. Mittels handgefertigter Auspuffanlage mit fernbedienbaren Abgasklappen und Katalysator Ersatzrohren verwandeln sich, sowohl das Coupe als auch die offene Variante des 488, in einen reinrassigen Sportwagen mit brachialem Sound. Durch Anpassung der Software und unter Verwendung eines F-1 Luftfilters erreichen die Baesweiler Profis stramme 777PS und 895Nm Drehmoment.

Um den Ferrari 488 GTS in einen Wheelsandmore Triple-Seven zu verwandeln, bedarf es nach der Leistungskur noch dem Austausch der Rad- Reifenkombination. Beim ultrakonkav gezeichneten Modell F.I.W.E. in 21 Zoll werden durch die Zentralverschlussoptik auch optisch Rennsport-Gene demonstriert. Im illustrierten Fall finalisierte der Luxustuner das Schmiederad in mattem schwarz und als Eyecatcher mit poliertem Zentralverschluss. Bei dem in 21- und für die Hinterachse sogar in 22 Zoll erhältlichen Modell 6Sporz² wurden die Radsterne ebenfalls in pflegeleichtem mattschwarz und mit polierten Edelstahl-Außenbetten kombiniert. Die maximalen Radgrößen gibt der Tuningprofi vorne mit 9,0x21 und hinten 12,0x21 bzw. 12,0x22 für das Modell 6Sporz² an.

Bei der individuellen Farb- und Oberflächengestaltung setzt Wheelsandmore gerne die Wünsche des Kunden um. Eine dezente Fahrwerkstieferlegung mittels Federn runden das Paket von Wheelsandmore für den Ferrari 488 GTB und GTS ab.



