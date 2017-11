Audi RS5 Tuning by Wheelsandmore

SPORTcars 26.11.2017 - Sie sind bereit ungefähr 100000 EURO für ein sportliches Fahrzeug zu investieren und können sich final noch nicht zwischen Mercedes C63AMG, dem BMW M4 und dem brandneuen Audi RS5 entscheiden, da die Leistung insbesondere im nachgeschärften C63 AMG S ein Kaufkriterium wäre? Tuningspezialist Wheelsandmore aus Baesweiler hat sich den Audi RS5 vorgeknöpft und mögliches Potenzial zur individuellen Steigerung von Performance, Verbesserung der Fahrdynamik, optischer Aufwertung und akustischer Perfektion ausgemacht.

Die Motorleistung des 2,9 l TFSI Aggregats weiß der Tuner in 2 verschiedenen Leistungsstufen, optional mit einer Zusatzgarantie abgesichert, zu steigern. In Stufe 1 generiert Wheelsandmore aus den serienmäßigen 450PS nach Optimierung der Motorsteuerung und kombiniert mit durchsatzfreudigeren F1-Luftfiltern 505 PS und 680Nm Drehmoment. In dieser Variante schließt der Audi RS5 dann zum Preis in Höhe von 2500 EURO auf den beliebten Sportler aus Affalterbach auf. In Stufe 2 zündet die Manufaktur mit ca. 520PS und 690Nm seine finale Ausbaustufe und lässt das formschöne Coupe den Sprint von 0-100 km/h in 3,6s absolvieren. Verantwortlich für den weiteren Zuwachs zeichnet sich eine gewichtserleichterte Klappen-Auspuffanlage, welche auf Bestellung und in Handarbeit aus feinstem 1.4828 Edelstahl angerfertigt wird.

Aus dem Felgensortiment des Radherstellers bieten sich die Modelle 6Sporz⊃2; und F.I.W.E. individuell in jeder Farbe und Oberfläche und nach Kundenvorstellung ob der maximal gewünschten Reifenbreite von 9,0x20 mit 275/30/20 bis hin zu 11,0x20 Zoll breiten Felgen mit satten 295/25/20 Pneus montiert an. Zum Vergleich der optischen Unterschiede zeigt Wheelsandmore die Modelle in der Fotostrecke und auf der passenden Performance-Seite für den Audi RS5.



Zur optischen Anpassung des neuen Räderwerks empfehlen sich einerseits verstellbare Tieferlegungsfedern oder, um auch querdynamisch auf der Rennstrecke entsprechend fix unterwegs sein zu können, das in Zug- und Druckstufe verstellbare Gewindefahrwerk aus dem renommierten Hause KW.



