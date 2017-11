MEISTERLICHER UMBAU EINES C 63 AMG by VÄTH

SPORTcars 06.11.2017 - Bei der Firma VÄTH, den Spezialisten für Automobil- und Motorentechnik im unterfränkischen Hösbach, ist – wahrlich nicht zum ersten Mal – ein Mercedes-Benz C 63 AMG T – Modell umgebaut bzw. neudeutsch getunt worden, um einmal mehr zu beweisen, dass auch Gutes durchaus noch steigerungsfähig ist.

Das erfahrene Team bei VÄTH hat dem Boliden für 12.800 EUR das hauseigene Tuning-Kit V63RS Export verpasst. Dieser beinhaltet die individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit Vmax-Anhebung sowie den VÄTH-Turbolader inklusive neuer Downpipe und VÄTH-Ölkühler für Motor und Getriebe. Dadurch werden dem knapp 4 Liter Hubraum 513 kW bzw. 700 PS und 900 Nm Drehmoment entlockt, was wiederum eine Vmax von über 340 km/h zulässt. Der Sprint von 0 – 100 km/h ist in 3,3 sec absolviert.

Der VÄTH V 63 RS hat seinen ganz eigenen Sound, durch die Klappenauspuffanlage kann man zwischen kernig blubbernden V8 Biturbo oder Serien V8 per Kopfdruck wählen. Die Endrohre sind im typischen VÄTH Look (ovalen Endrohren in 115x85 mm, gebördelten Endrohrkanten) das Klang-Erlebnis ist für 3.440 EUR bestellbar. Durch die neuen Leistungswerte schreit der V 63 RS geradezu nach der VÄTH Bremsoptimierung mittels Stahlflexleitungen und Sportbremsbelägen in Verbindung mit Rennbremsöl zum Preis von 890 EUR zu erwerben.



Das Team von VÄTH verbaut eine Gewindetieferlegung (um 20 bis 40 mm für 690 EUR) für sportliches und trotzdem komfortables und sicheres Fahren, in Verbindung mit dem serienmäßigen AMG Ride Control ermöglicht.

Um diese Leistung auf die Straße zu bringen, verbaut VÄTH seine Leichtmetallräder V2_GT – jeweils mit fünf Doppelspeichen – diese unterstreichen die sportlichen Ambitionen des Fahrzeugs. Für die Vorderachse werden pro Stück 680 EUR in der Abmessung 8,5 J x 20 aufgerufen in Verbindung mit 255 und 285er Conti Pneus, für die konkave Ausführung an der Hinterachse in 10,0 J x 20 jeweils 720 EUR. Zusätzlich erscheint noch die Summe von 250 EUR für den Anbausatz des Felgensatzes auf der Rechnung. Das VÄTH-Carbon Paket beinhaltet einen Frontspoiler zur Verbesserung der Aerodynamik und einen Heckdiffusor und ist für 1.980 EUR zu haben! Die Dachspoilerlippe ist in Vorbereitung!

Das VÄTH-Team hat im Interieur eine Tachometererweiterung auf 360 km/h installiert, die mit 1.980 EUR zuzüglich 150 EUR Montage zu Buche schlägt. Abschließend sei noch der Satz Fußmatten aus strapazierfähigem, schwarzem Velours mit dem silbernen VÄTH-Logo für 190 EUR erwähnt. [Die hier genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.]



Zusätzliche Informationen zu diesem meisterlichen Umbau eines C 63 AMG direkt bei VÄTH Automobiltechnik GmbH | Aschaffenburger Str. 75 | 63768 Hösbach | Tel. +49 (0)6021 / 45 47 437 | Fax +49 (0)6021 / 45 47 426 | E-Mail info@vaeth.com | Internet: http://www.vaeth.com