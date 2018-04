Mehr Biss für die Porsche 718 GTS Modelle

Mehr Biss für die Porsche 718 GTS Modelle Foto: TECHART

SPORTcars 25.04.2018 - TECHART bietet 718 Fahrern neue optische und technische Individualisierungs-Features. Speziell für die neuen 718 GTS Modelle sowie für die Fahrzeuge mit Porsche SportDesign Paket bietet TECHART einen sportbetonten Front Spoiler für eine noch knackigere Optik. Der integrierte Frontsplitter ist auf Wunsch auch in Sichtcarbon lieferbar. Und das TECHART Carbon Programm lässt viel Spielraum für weitere Kohlefaser-Akzente. Neben dem Frontsplitter bietet TECHART auch Airblades, Außenspiegel, Lufteinlässe, Diffusor, Heckblende und Spoilerprofil im Sichtcarbon Trim an. Und selbst im Interieur sorgt der Kohlenstoff für echte Racing Atmosphäre.

Mehr Biss für die Porsche 718 GTS Modelle Foto: TECHART

Mehr Biss für die Porsche 718 GTS Modelle Foto: TECHART

Bereits ab Werk fällt der Böschungswinkel bei den GTS Modellen und bei Fahrzeugen mit SportDesign Paket deutlich reduziert aus. TECHART schafft Abhilfe mit dem bewährten Noselift Vorderachs-Liftsystem. Auf Tastendruck stehen am Frontspoiler 60 mm mehr Bodenfreiheit durch Anhebung des Fahrzeugniveaus an der Vorderachse zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten sind Sportfedern an Vorder- und Hinterachse, zwei elektrohydraulische Hubzylinder sowie eine besonders platzsparende Hydraulikeinheit.



Das TECHART TECHTRONIC Powerkit mit 37 kW (50 PS) Zusatzleistung befeuert bereits die übrigen 2,5l Motorisierungen der 718 Modelle. Die Verfügbarkeit der Leistungssteigerung für die 718 GTS Modelle ist auf Jahresmitte geplant. Endgültige Leistungswerte stehen noch nicht fest, zu erwarten ist eine Gesamtleitung von 305 kW (415 PS).



Broschüre und weitere Informationen zu den TECHART Optionen für 718 auf www.techart.de/718