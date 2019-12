SPORTcars 23.12.2019 - Wer einen Mercedes oder gar einen AMG kauft, der bekommt eigentlich ein Fahrzeug, das schon ab Werk mit Qualität überzeugt. Der deutsche Premium-Hersteller steht für gute Ausstattung, hochwertige Materialien und hervorragende Verarbeitung. Dennoch kommt es vor, dass Besitzer mit dem Serienzustand nicht ganz zufrieden sind. In diesem Fall tritt das Team von SCHAWE Car Design auf den Plan: Es ist in erster Linie auf die Veredlung der Stuttgarter Modelle mit dem Stern spezialisiert und geht stets mit ausgesprochen viel Liebe zum Detail vor. Kernkompetenz ist die Nachrüstung originaler Komponenten sowie ergänzende Modifikationen im OEM-Stil. So kann SCHAWE jede Ausstattungsoption beschaffen und installieren, die Mercedes ab Werk anbietet. Ein beeindruckendes Beispiel für die erstklassigen Umbauten aus dem Hause SCHAWE Car Design ist dieser Mercedes-AMG G 63.

In technischer Hinsicht ergänzt ein sich an die Abgasanlage anschließender, keramikbeschichteter Endschalldämpfer die Modifikationen des AMGs. Und mit einem Klappensteuerungsmodul sorgt SCHAWE für einen noch begeisternden Motorsound, der noch kerniger von der Potenz des 585 PS starken Vierliter-V8 im Bug kündet. An den Achsen sorgen Spurverbreiterungen (vorne 10, hinten 15 Millimeter dick) dafür, dass die mattschwarzen AMG-Schmiedefelgen in 10x22 Zoll mit glanzgedrehten Hörnern und 295/40er Bereifung noch passgenauer in den Radästen positioniert sind. Dahinter sorgen die originalen Hochleistungs-Bremsanlagen für hervorragende Verzögerungswerte. Last but not least hat SCHAWE sogar die zugehörige Dachbox des Wagens passend individualisiert – sie trägt nun die Wagenfarbe, während ihre seitlichen Halterungen mattschwarz eloxiert sind: Perfektion bis ins letzte Detail!



