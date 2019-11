SPORTcars 25.11.2019 - Essen Motor Show 2019: TurboZentrum präsentiert den stärksten Toyota Supra MK5 mit fast 800 PS



Besucher der Essen Motor Show 2019 erwartet am Stand vom TurboZentrum ein ganz besonderes Highlight: In Kooperation mit der Tuning-Schmiede „Dreihundert“ aus Dresden präsentiert das TurboZentrum den stärksten straßenzugelassenen Toyota Supra MK5 der Welt, ein gelbes Biest mit Power ohne Ende! Die fünfte Generation des Toyota Supra (A90) leistet ab Werk 340 PS. Dass der im neuen Supra verbaute Reihensechszylinder aus dem Hause BMW aber zu deutlich mehr in der Lage ist, zeigt die Dresdner Tuning-Firma „Dreihundert“ am Stand von TurboZentrum (Halle 03, Stand 3A33) auf eindrucksvolle Weise: Fast 800 PS und 900 Nm leistet der Wagen in der aktuellen Ausbaustufe. Gelb. Gallig. Geil.